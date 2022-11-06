أسعار الذهب اليوم الأحد 6 نوفمبر 2022.. عيار 21 يسجل 1227جنيها

كتب إسلام سعيد

سجلت أسعار الذهب اليوم الأحد 6 نوفمبر 2022 استقرار ملحوظ بعد قفزة خلال الـ 24 ساعة الماضية بحوالي 17 جنيها للجرام، وذلك على خلفية صعود الذهب في البورصة العالمية إلى مستويات 1681 دولارا مقابل 1630 دولارا، وهو ما أدى إلى صعود الذهب في كافة الدول، وتحرك سعر الذهب فى مصر من 1210 إلى 1227جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر.

أسعار الذهب في مصر:



عيار 18 سجل 1052 جنيها.



عيار 21 سجل 1227 جنيهات.



عيار 24 سجل 1402 جنيها.



الجنيه الذهب 9816 جنيها.



قفزت أسعار الذهب بنحو 2.8% عند تسوية تعاملات ختام جلسات الأسبوع، مع تراجع أداء الدولار بعد صدور تقرير الوظائف الشهري في أميركا، وأظهرت بيانات الوظائف الشهرية في الولايات المتحدة إضافة الاقتصاد 261 ألف وظيفة الشهر الماضي، مقارنة بتوقعات إضافة 200 ألف وظيفة.

وأعلن المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء عن ارتفاع صادرات الحلى والأحجار الكريمة للقطاع للفترة من يناير إلى سبتمبر 2022 لتسجل قيمة قدرها 1 مليار و126مليون دولار مقارنة بنفس الفترة لعام 2021 والتي حققت الصادرات فيها قيمة قدرها 839 مليون دولار بزيادة بنسبة 34%، وتصدرت كندا الدول التى تصدر لها مصر الحلي والأحجار الكريمة حيث بلغت صادرات مصر لها 601 مليون دولار خلال نفس الفترة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي سجلت 440 مليون دولار بارتفاع بنسبة 34%.

واحتلت دولة الإمارات المركز الثانى من صادرات مصر للحلي والأحجار الكريمة، وسجلت صادرات مصر لها 521 مليون دولار بنفس الفترة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي سجلت 290 مليون دولار، بنسبة زايادة بلغت 80%، بينما احتلت تركيا المركز الثالث من حيث الدول المصدره لها مصر من الحلي والأحجار الكريمة حيث سجلت 3 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي سجلت مليون دولار، وتصدر مصر للعديد من الدول مثل تركيا وامريكا والمانيا والبحرين وايطاليا.