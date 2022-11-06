أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 6-11-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 6-11-2022.

إيقاف تداول 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ البويات والصناعات الكيماوية-باكين، حق اكتتاب شركة العبوات الطبية-3، شركة العبوات الطبية، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون.

البورصة تخسر 5.03 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشر إيجي إكس 70، وسط تداولات ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 5.03 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 758.050 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 300 مليون ورقة مالية بقيمة 702.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 38.8 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 93.22% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.77%، والعرب على 4.01%، واستحوذت المؤسسات على 15.44% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 84.55%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين للبيع بقيمة 20.3 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 2.3 مليون جنيه، 1.02 مليون جنيه، 12.8 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 3.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 11179 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 2038 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 13552 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 4568 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 2219 نقطة، واستقر مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" عند مستوى 3226 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 3472 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 1227 نقطة.

وصعدت أسهم 45 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 62 شركة، ولم تتغير مستويات 92 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- حق اكتتاب شركة العبوات الطبية-3 بسعر إغلاق 0.173 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 55.86%.

- البويات والصناعات الكيماوية-باكين بسعر إغلاق 25.290 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.97%.

- بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا بسعر إغلاق 32.720 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.94%.

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 0.369 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16.04%.

- الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون بسعر إغلاق 5.790 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.29%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- بنك قطر الوطني الأهلي بسعر إغلاق 15.020 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.07%.

- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 6.470 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.99%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 1.394 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.98%.

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 7.350 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.55%.

- القابضة المصرية الكويتية بالجنيه بسعر إغلاق 25.880 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.15%.