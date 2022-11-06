أستاذ بمعهد الفلك يكشف تفاصيل خسوف القمر الكلى المرتقب الثلاثاء المقبل

كتب محمود راغب

كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أننا سنكون على موعد يوم الثلاثاء المقبل 8 نوفمبر، مع خسوف كلي للقمر

وأشارت تادرس ، فى تصريحات له ، إلى أن الخسوف الكلى يحدث عندما يمر القمر بالكامل خلال ظل الأرض، فيصبح لونه قاتما تدريجيا ثم يتحول إلى اللون الصدئ أو الأحمر الدموي.

وأشار إلى أن الخسوف سيكون مرئيا في شرق روسيا واليابان وأستراليا والمحيط الهادئ وأجزاء من غرب ووسط أمريكا الشمالية ، ولكنه لا يرى في أفريقيا أو أوروبا ، وبالتالي لا يرى في مصر أو المنطقة العربية .

يذكر أن الكرة الأرضية شهدت يومى الجمعة والسبت 4 - 5 نوفمبر مع زخة شهب الثوريات، وهي زخة شهابية صغيرة يبلغ متوسط عدد الشهب فيها حوالي 10 شهب في الساعة ، ومع ذلك تشتهر هذه الزخة بالشهب عالية السطوع، تنتج شهب الثوريات من حبيبات الغبار التي يخلفها الكويكب 2004 - TG10 ، وايضا من مخلفات المذنب 2P-Encke وتستمر هذه الزخة من 7 سبتمبر إلى 10 ديسمبر وتبلغ ذروتها هذا العام ليلة 4 نوفمبر وفجر 5 نوفمبر.