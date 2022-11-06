أخبار مصر.. مصر تتسلم رسميا رئاسة الدورة الـ27 لمؤتمر المناخ COP27

نشر اليوم السابع على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها تسلم مصر اليوم الأحد، رسميا رئاسة الدورة الـ27 من مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ( CPO27) المنعقد في مدينة شرم الشيخ.

وتسلم وزير الخارجية سامح شكري رئاسة الدورة الـ27 من مؤتمر المناخ من رئيس (كوب 26) الدكتور ألوك شارما.



الرئيس السيسى: بكل فخر واعتزاز أتطلع لافتتاح فعالیات الدورة الـ27 لمؤتمر المناخ قال الرئيس عبد الفتاح السيسى:"بكل فخر واعتزاز وتشرف بالمسئولیة؛ أتطلع لافتتاح فعالیات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقیة الأمم المتحدة بمدینة شرم الشیخ. "27 Cop الإطاریة حول تغیر المناخ "

وأضاف الرئيس السيسى عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، إن الدورة الحالیة من قمة المناخ تأتي في توقیت حساس للغایة، یتعرض فیھا عالمنا لأخطار وجودیة وتحدیات غیر مسبوقة، تؤثر على بقاء كوكبنا ذاته وقدرتنا على المعیشة علیه.



سامح شكرى بقمة المناخ: الفرصة سانحة لحماية الأرض من خطر يهدد حياة الملايين قال سامح شكري، وزير الخارجية ورئيس مؤتمر المناخ الـ 27، أن هناك اهتمام وإسهام من المجتمع المدني ونشطائه في مواجهة تغير المناخ، بالإضافة إلى تزايد دور المرأة والمدن والحكومات المحلية، وهو ما يؤكد أن الفرصة سانحة لوقف هذا الخطر الذي يهدد حياة الملايين في مختلف بقاع الأرض.



التضامن: تخصيص سيارات مجهزة لنقل ضيوف مؤتمر المناخ من ذوى الإعاقة يشارك بنك ناصر الاجتماعى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة البنك، بالتعاون مع صندوق الاستثمار الخيرى لدعم ذوي الإعاقة "عطاء"، فى فعاليات مؤتمر المناخ (cop 27) فى مدينة السلام شرم الشيخ، بحضور ومشاركة رسمية من 197 دولة، فى إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخى، من خلال توفير عدد 10 سيارات مجهزة بهدف استعمالها فى تحركات وانتقالات ضيوف مصر خلال المؤتمر من ذوى الإعاقة حيث ان السيارات مجهزة ومخصصة لنقل واستيعاب الكراسى المتحركة وتم تخصيص الخط الساخن 17092 للحجز ومزيد من المعلومات .



سامح شكرى بمؤتمر المناخ: التزام الـ100 مليار دولار سنويا لم يجد سبيلا للتنفيذ قال سامح شكري، وزير الخارجية ورئيس مؤتمر المناخ الـ 27، أنه يدعو المشاركين في "كوب 27" لوقفة للمصارحة حول حقيقتين وهما أولا: أن جهود تغير المناخ على مدي العقود الماضية اتسمت بقدر ملحوظ بالاستقطاب.. وثانيا: الحالة الراهنة للحشد والتمويل أمامها الكثير و أن الالتزام الدولي بتوفير الـ 100 مليار دولار لم تجد بعد سبيلا للتنفيذ.



أستاذ بمعهد الفلك يكشف تفاصيل خسوف القمر الكلى المرتقب الثلاثاء المقبل كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أننا سنكون على موعد يوم الثلاثاء المقبل 8 نوفمبر، مع خسوف كلي للقمر.

وأشارت تادرس ، فى تصريحات له ، إلى أن الخسوف الكلى يحدث عندما يمر القمر بالكامل خلال ظل الأرض، فيصبح لونه قاتما تدريجيا ثم يتحول إلى اللون الصدئ أو الأحمر الدموي.



الصحة: 250 ألف وفاة ضحايا تغير المناخ كل عام فى الفترة من 2030 لـ2050 عالميا قالت وزارة الصحة والسكان، إنه من المتوقع أن يسبب تغير المناخ فى الفترة من عام 2030 إلى 2050 نحو 250,000 وفاة كل عام، عالميًا بسبب سوء التغذية والملاريا والإسهال والإجهاد الحراري.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ خطة التأمين الطبى لقمة الأمم المتحدة للمناخ (COP27) والذى تستضيفه مصر فى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري.



محمد صلاح على رأس التشكيل المتوقع لقمة توتنهام ضد ليفربول بالدوري الإنجليزي يصطدم فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، بنظيره توتنهام فى السادسة والنصف مساء اليوم، الأحد، بالجولة الـ 15 من مسابقة الدورى الإنجليزي باستاد "توتنهام هوتسبير".

ويفتقد توتنهام نجمه الأبرز هيونج مين سون أمام ليفربول بعد إصابته فى مباراة مارسيليا وخضوعه لعملية جراحية فى الوجه، فيما يغيب عن ليفربول نابي كيتا وأرثر ميلو ولويس دياز وديوجو جوتا للإصابة.



سفير كوريا الجنوبية لـ"اليوم السابع": نقدر الجهود المصرية لاستضافة COP27 قال سفير كوريا الجنوبية، هونج جين ووك، إن الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول، أجري مكالمة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 20 أكتوبر الماضي، أكد خلالها إرسال الوزيرة نا كيونج وون كمبعوث رئاسي خاص له لحضور اجتماع القادة في قمة المناخ COP27.

وأكد السفير الكوري في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، على هامش المشاركة في قمة المناخ، أن مبعوث الرئيس تعد سياسية بارزة للغاية في كوريا الجنوبية، حيث عملت كزعيمة للحزب الحاكم ورئيسة اللجنة المختارة للشئون الخارجية في الجمعية الوطنية الكورية.



التعليم: نتيجة الصفين الرابع والخامس تعلن فى شكل ألوان.. والأحمر راسب أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يتم التعبير عن نتيجة تقييم المتعلم بالصفين الرابع والخامس الابتدائى فى صورة أربعة ألوان، تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات، وعن طريق الألوان يتعرف المتعلم على تطور أدائه



غادة والى لـ"أ ش أ": استضافة مصر لمؤتمر المناخ انعكاس لثقة العالم بها قالت مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات بفيينا الدكتورة غادة والي، إن استضافة مصر حاليا للدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 بشرم الشيخ، يعكس ثقة العالم بأن مصر قادرة على تنظيم هذا المؤتمر الذى يعد الأهم الذي تعقده الأمم المتحدة.



الحكم على عريس الإسماعيلية بالسجن سنة مع الشغل فى واقعة ضرب زوجته قضت محكمة جنح ثان الإسماعيلية حكمها اليوم الأحد برئاسة المستشار عمر القصاص وأمانة سر محمد قطب، بسجن عريس الإسماعيلية عبدالله أحمد لمدة سنة مع الشغل والنفاذ وإعطاء المجنى عليها تعويض مدنى ألفى جنيه، وذلك فى تهمة التعدى عليها وبراءة المتهم من تهمة احتجاز زوجته المعروفة إعلاميا بعروس الإسماعيلية.