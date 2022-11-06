أخبار الاقتصاد اليوم.. مصر تطلق مبادرة "حياة كريمة لإفريقيا صامدة أمام التغيرّات المناخية"

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم الأحد 6-11-2022 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها ،وخلال فعاليات المؤتمر تطلق مصر مبادرة "حياة كريمة لإفريقيا صامدة أمام التغيرّات المناخية".

مصر تطلق مبادرة "حياة كريمة لإفريقيا صامدة أمام التغيرّات المناخية" خلال Cop27

انطلقت اليوم فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022، COP27، والمنعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة بحضور أكثر من 40 ألف شخص يمثلون حوالي 190 دولة، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية.

وخلال فعاليات المؤتمر تطلق مصر مبادرة "حياة كريمة لإفريقيا صامدة أمام التغيرّات المناخية"، كما تتضمن أبرز أعمال أجندة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال فعاليات المؤتمر، إطلاق مبادرة "أصدقاء تخضير الموازانات الوطنية للدول الأفريقية والنامية" ، فضلًا عن تنظيم يوم الحلول المصرية والذي يختتم فعاليات مؤتمر cop27، وكذا إطلاق مشروع الهيدروجين الأخضر الرئاسي، وتنظم الوزارة العديد من الأحداث الجانبية خلال فعاليات المؤتمر.

كما تعقد هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عددٍ من اللقاءات الثنائية، وتشارك بعددٍ من الأحداث الرئيسية والجانبية على هامش مؤتمر الأطراف، وتتضمن أجندة مشاركات الوزيرة، مشاركتها اليوم في إطلاق الدورة الثانية لمنتدى الفن الدولي ، والذي تطلقه رندة فؤاد رئيس مؤسسة الفن التشكيلي الدولي من أجل التنمية.

التنمية الصناعية تخصص 410 آلاف متر أرض صناعية لعدد 75 مشروعا

تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادى بتبسيط إجراءات الاستثمار فى القطاع الصناعى وتوجيهات وزير التجارة والصناعة بسرعة تنفيذ وانهاء إجراءات تخصيص الاأراضى الصناعية للمستثمرين وتلبية طلباتهم .

عقدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية اجتماعاً للجنة تخصيص الاراضى الصناعية برئاسة المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة لبحث الطلبات المقدمة من المستثمرين على الأراضي لعمل مشروعات صناعية جديدة أو توسعات والبت فيها وذلك بحضور كل من المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والدكتور وليد عباس معاون وزير الاسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية والمهندس اشرف رأفت مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية لتنمية المناطق الصناعية وممثل عن وزارة التنمية المحلية.

وفى هذا الإطار أشار عبد الكريم إلى أن اللجنة حققت تطوراً ملحوظاً فى عملية تخصيص واتاحة الاراضى حيث وافقت خلال ال 3 اسابيع الماضية وعلى مدار اجتماعين على تخصيص مساحة 410 ألف م٢ أراض صناعية لعدد 75 مشروعا صناعيا، منهم 49 مشروعا جديدا و توسعات مشروعات قائمة باجمالي تكلفة استثمارية بلغت ما يقرب من 14.5 مليار جنيه، وذلك في محافظات الدقهلية والمنوفية والشرقية والفيوم والمنيا وقنا والوادى الجديد، وتضم انشطة غذائي وهندسي وتعدينى وكيماوى وغزل ونسيج.

التخطيط: الدولة خصصت 50 مليار جنيه للأسر ذات الدخل المحدود لمواجهة كورونا

شارك الدكتور احمد كمالي نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في اجتماع مجموعة العمل التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA OECD حول تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال الاستثمار والتجارة، والمنعقد بتركيا بمشاركة عدد من المسئولين رفيعي المستوى من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وممثلي القطاع الخاص ومؤسسات دولية واقليمية.

واستعرض الدكتور أحمد كمالي جهود الدولة المصرية التي أدت إلى صمود الاقتصاد المصري في ظل الصدمات وعدم الاستقرار الاقتصادي العالمي.

وأشار الدكتور أحمد كمالي خلال كلمته إلى الإجراءات والتدابير الاستباقية التي اتخذتها الحكومة المصرية للتخفيف من الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا على القطاعات الأكثر تضررًا من السكان والقطاعات الاقتصادية، موضحا أن الهدف كان احتواء انتشار COVID-19 دون التسبب في إغلاق اقتصادي، مع دعم العمالة غير المنتظمة وتخصيص 50 مليارجنية لتمويل مشروعات للأسر ذات الدخل المحدود وتحسين اوضاع اصحاب المعاشات وزيادة العلاوة السنوية للعاملين بتكلفة 35 مليار جنيه.

وزير الصناعة: ندعم ونساند الشركات العالمية لتصنيع المنتجات الإلكترونية فى مصر

د المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً موسعاً مع تشونكي كوان رئيس مجلس إدارة شركة سامسونج مصر والوفد المرافق له حيث استعرض اللقاء مشروعات الشركة الحالية في مصر وخططها التوسعية في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، حضر اللقاء الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى.

وقال الوزير إن مشروع شركة سامسونج العالمية فى السوق المصري يعد أحد أهم مشروعات الأجهزة الإلكترونية في مصر وقصة نجاح مهمة في الاقتصاد القومي حيث تلعب دوراً هاماً في تعميق الصناعة الوطنية وزيادة نسب المكون التكنولوجي بالصناعة وزيادة معدلات التشغيل لا سيما بمحافظات الصعيد، مؤكداً حرص الوزارة على جذب المزيد من الشركات العالمية للإستثمار فى السوق المصرى فى مجال تصنيع المنتجات الإلكترونية فائقة التكنولوجيا وهو ما يمثل أحد محاور خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة.