8 نصائح للحفاظ على شعرك صحيًا ولامعًا خلال فصل الشتاء

كتبت ميرفت رشاد

غالبًا ما يجعل فصل الشتاء البارد شعرنا جافًا ومتطايرًا، قد يؤثر ذلك من الناحية الجمالية والصحية على صحة الشعر ، إن العناية المناسبة بشعرك خلال فصل الشتاء أمر ضروري لضمان بقاء شعرك صحيًا وجميلًا طوال الوقت، وإليكى أفضل نصائح العناية بالشعر التي يجب عليك إضافتها إلى روتينك لضمان أفضل صحة لشعرك خلال فصل الشتاء، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

اتبعي نصائح العناية بالشعر التالية للتأكد من أن شعرك صحي وجميل خلال فصل الشتاء:



1. تجنب الإفراط في غسل شعرك لكي يعيش شعرك في الشتاء ، يحتاج إلى زيوته الطبيعية بغض النظر عن كمية البلسم أو الزيت الذي تستخدمينه ، كلما زاد غسله ، أصبح أكثر جفافاً خلال فصل الشتاء ، حاولي ترك مسافة بين غسالتك بشكل متكرر، يمكنك الحفاظ على صحة بشرتك باستخدام منتجات لطيفة مثل شامبو البصل.



2. لا تغسلي شعرك بالماء الساخن

حتى لو كان الاستحمام بالبخار الساخن يبدو جذابًا في البرد القارص ، فلن يستفيد شعرك من ذلك، يمكن أن يؤدي التحول الشديد في درجة الحرارة من البرودة من الخارج إلى الدفء من الداخل إلى تعطيل محتوى الرطوبة في شعرك ، مما يجعله أكثر هشاشة وعرضة للتكسر بدلًا من ذلك ، استخدم الماء الدافئ ، ثم اشطفه ببعض الماء البارد.



3. استخدام منتجات الترطيب مهما كان نوع شعرك ، تأكد من استخدام المنتجات التي ستساعدك على العناية بشعرك بشكل أفضل خلال فصل الشتاء، اختر شامبو يحتوي على عناصر طبيعية ومرطبة لتنظيف فروة الرأس الجافة وتلطيفها، تأكد من ترك البلسم على الشعر لبضع دقائق قبل شطفه، يمكنك أيضًا إضافة بلسم يترك على الشعر وأمصال شعر لحبس الرطوبة بشكل أكبر.



4. احترس من قشرة الرأس في هذا الموسم ، قد تواجه قشورًا على فروة الرأس تسقط على كتفيك.، وهي مرض متكرر في فصل الشتاء، يعد وجود عدوى فطرية أو جفاف فروة الرأس طوال فصل الشتاء سببين لقشرة الرأس، قد يكون الشامبو الذي يحتوي على مواد كيميائية نشطة مثل حمض الساليسيليك أو كبريتيد السيلينيوم أو بيريثيون الزنك أو الكيتوكونازول أو قطران الفحم خيارًا لعلاج قشرة الرأس.



5. غطي شعرك احصلي على القبعات والقلنسوة والأوشحة للحفاظ على تغطية شعرك هذا الشتاء، قم بتغطية شعرك بغطاء من الساتان أو الحرير أولاً ، ثم أضف طبقات من القطن أو الصوف لإبعاد الهواء البارد، أفضل خيار لك هو الحرير أو الساتان لأن ارتداء الأقمشة القطنية أو الصوفية على شعرك قد ينتج عنه احتكاك قد يتسبب في تقصف الأطراف وتقصفها.



6. دهن شعرك بانتظام في هذه الأشهر الشتوية الباردة ، تدليك شعرك وفروة رأسك بالزيوت الطبيعية بشكل منتظم ، قل مرة أو مرتين في الأسبوع ، سوف يقوي بصيلات شعرك ويغذي جذور شعرك عن طريق ترطيب فروة الرأس وتحفيز تدفق الدم في جذور الشعر، يمكنك تجربة زيوت مثل الزيتون وجوز الهند والأركان واللوز والسمسم.