58 موقع تجميع لاستقبال محصول الأرز الشعير بنطاق محافظة الشرقية

فريق المحافظات

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أهمية محصول الأرز والذي يعتبر من أهم المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد اقتصادى، كما تُعد محافظة الشرقية من المحافظات الرائدة فى زراعته.

وشدد المحافظ على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخزين محصول الأرز وتطبيق العقوبات بكل حزم طبقاً للقرار الوزاري رقم 109 لسنة 2022 م بشأن تنظيم التداول والتعامل على محصول الأرز الشعير خلال الموسم وكذلك حظر تصدير الأرز للخارج .

ومن جانبه أوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة أن إجمالي كمية الأرز الشعير الموردة حتي اليوم بلغت 30515 طنا و975 كيلو أرز داخل 58 موقعا تجميعياً، مشيراً إلى أن مساحة الأرز المزروعة هذا العام بلغت 226 ألفا و92 فدانا.

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلي أهمية مراعاة الضوابط اللازمة للتعامل مع محصول الأرز والتي تشمل أن تكون حبة الأرز ممتلئة تامة النضج والجفاف بدرجة نقاوة لا تقل عن 94% وبنسبة رطوبة لا تزيد عن 14% وان يكون الارز خالي من الشوائب كالرمل والحصى والتراب والدنيبة والحبوب الغريبة وكذلك الحبوب الفارغة تماما والضامرة والعفنة والمصابة بالحشرات والحبة الحمراء والمقشورة وكذلك خلو المواقع التخزينية المعدة لاستلام وتخزين الأرز الشعير من اي محاصيل أخرى وتنظيفها وتخزينها والتأكد من خلوها من اي إصابات حشرية.

وشدد المحافظ على أهمية التزام الجهات المسوقة للأرز بتخزينه طبقا لقواعد التخزين السليمة بالسعات التخزينية المحددة ، وكذلك فتح المواقع التخزينية المعدة لاستقبال الأرز الشعير أمام جميع الموردين والمزارعين وعدم التوقف عن الاستلام اثناء موسم التوريد وعدم تحميل او تحصيل أي مبالغ منهم نظير التوريد.