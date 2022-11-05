113 مشروعا ضمن "حياة كريمة" بقرى مركز دار السلام فى سوهاج.. صور

سوهاج - عمرو خلف

تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " بقرى مركز دار السلام، حيث بلغ عددها 113 مشروعا في مختلف القطاعات الخدمية التي يحتاجها المواطنين.

وأوضح محافظ سوهاج أن خطة مشروعات "حياة كريمة " بقرى مركز دار السلام، تشمل "14 مشروعا للصرف الصحي، وإنشاء محطة معالجة، و16 مشروع مد وتدعيم شبكات مياه الشرب، و19 مشروعا لتطوير شبكة الكهرباء، وإنشاء وتطوير 24 وحدة صحية، منها 15 إنشاء جديد، و9 رفع كفاءة، وإنشاء 3 مراكز طب أسرة، بالإضافة إلى عدد 5 نقاط إسعاف.

وأشار "الفقي" إلى أن خطة المبادرة بمركز دار السلام تشمل أيضا " إنشاء وإحلال وتجديد 5 كباري أعلى الترعة الفاروقية، ورفع كفاءة 4 طرق داخلية، وإنشاء 4 مجمعات للخدمات الحكومية، و4 مجمعات للخدمات الزراعية، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 11 مركز شباب، منها 8 إنشاء جديد، و3 رفع كفاءة، وإنشاء مركز لتنمية الأسرة والطفل، ورفع كفاءة 2 وحدة اجتماعية.

وأكد المحافظ الانتهاء من العديد من تلك المشروعات بنسب تنفيذ 100%، في قطاعات مياه الشرب، والوحدات الصحية، والمجمعات الخدمية، والمجمعات الزراعية، ومد وتدعيم شبكات الكهرباء والمياه، وإنشاء نقاط الإسعاف، وإنشاء ورفع كفاءة مراكز الشباب، ومنشآت التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى كباري الري، لافتا إلى استمرار العمل في باقي المشروعات بنسب تنفيذ متقدمة .



مشروعات حياة كريمة بمركز دار السلام



مشروعات حياة كريمة



مشروعات حياة كريمة



مشروعات حياة كريمة بمركز دار السلام سوهاج



مشروعات حياة كريمة بمركز دار السلام



مشروعات حياة كريمة بمركز دار السلام



مشروعات حياة كريمة بمركز دار السلام



مشروعات حياة كريمة بمركز دار السلام



مشروعات حياة كريمة بمركز دار السلام



مشروعات حياة كريمة بمركز دار السلام