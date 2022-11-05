وزير الصحة ومحافظ بنى سويف يتفقدان أعمال تطوير مستشفى الصدر.. صور

بنى سويف - هانى فتحى

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان يرافقه المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، سير العمل بمستشفى الأمراض الصدرية بمدينة بنى سويف، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى والاطمئنان على انتظام سير العمل بالمستشفى وذلك ضمن عدد من الجولات الميدانية التى يجريها الوزير بشكل دوري، لمتابعة المنظومة الصحية فى جميع محافظات الجمهورية.

كما تفقد بعض أقسام المستشفى، واستمع لعرض موجز عن أعمال التطوير التى تم تنفيذها بالمرحلة الأولى وشملت إنشاء عناية مركزة بطاقة 23 سريراً، وتم دعمها وتجهيزها بكافة المستلزمات والأجهزة الطبية والأطقم الطبية من الأطباء والتمريض لتحويلها من عناية متوسطة إلى عناية مركزة، وذلك ضمن خطة الدولة التى تنفذها وزارة الصحة لتحسين كفاءات المستشفيات النوعية على مستوى الجمهورية، بما يدعم تقديم أفضل خدمة ممكنة للمرضي.

فيما تتضمن المرحلتان الثانية والثالثة، أعمال تطوير الأقسام الداخلية ورفع كفاءة المبنى، والعيادات الخارجية، والاستقبال والطوارئ، وقسم الاشتباه فى كورونا، والإيجابى بالفيروس، فضلا عن تطوير المعامل، وأماكن مبيت الأطباء، وذلك بما يدعم جهود المستشفى فى تقديم خدمة صحية مناسبة وقدرتها على أن تكون عنصرا هاما من مكونات المنظومة الصحية فى مواجهة الأمراض والجوائج.

كما تفقد الوزير والمحافظ الموقف التنفيذى للمشروع مخازن الأدوية بالمسشتفى الذى يمثل إضافة هامة وكبيرة لدعم المنظومة الصحية فى مجالات توفير احتياطى استراتيجى من الأدوية والمستلزمات الطبية لتغطية احتياجات المستشفيات والوحدات الصحية، الأمر الذى يسهم بشكل كبير فى مواجهة أية تداعيات طارئة فى القطاع الصحي، لاسيما أن المخازن يتم تصميمها بمواصفات عالية ومتطورة وفق أحدث نظم تخزين باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، وذلك ضمن 5 مشروعات لإنشاء مخازن الأدوية يجرى تنفيذها بمستشفيات: ببنى سويف والفشن والواسطى وشاطر زادة باهناسيا.

رافق الوزير والمحافظ خلال الزيارة: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ ، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، هانى الجويلى رئيس مركز ومدينة بنى سويف ولفيف من قيادات الوزارة والمديرية.



وزير الصحة ومحافظ بنى سويف يتفقدان أعمال تطوير مستشفى الصدر



وزير الصحة ومحافظ بنى سويف