وقال ياكوبو، في تصريح، عقب محادثات أجراها مع بوريطة: "أحمل رسالة من رئيس جمهورية النيجر إلى الملك محمد السادس.

وأشاد الوزير النيجري بالعلاقات التي تجمع البلدين، والتي تتجسد في العديد من المجالات، مجددا التأكيد على إرادة رئيس جمهورية النيجر لبذل الجهود في سبيل تعميق هذه العلاقات وتوطيدها بين البلدين.