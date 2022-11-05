اليوم السابع
Ads
السبت، 05 نوفمبر 2022 03:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الدفاع يتفقد أعمال تطوير أحد المستودعات الرئيسية لإدارة المهندسين العسكريين

السبت، 05 نوفمبر 2022 01:48 م
وزير الدفاع يتفقد أعمال تطوير أحد المستودعات الرئيسية لإدارة المهندسين العسكريين الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
كتب زكى القاضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أعمال التطوير لأحد المستودعات الرئيسية لإدارة المهندسين العسكريين، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة المستمرة والوقوف على أساليب تطوير آداء القوات المسلحة، بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة .
 
وقام القائد العام للقوات المسلحة بجولة تفقدية شاهد خلالها أعمال التطوير التى تمت داخل المستودع وفقاً لأحدث النظم التى تواكب التقدم التكنولوجى فى مجالات التسليح العالمية .
 
ونقل الفريق أول محمد زكى تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والإستعداد القتالى العالى للوحدات والتشكيلات، والإرتقاء بالمستوى المهارى والبدنى للمقاتلين بالتدريب المستمر والروح المعنوية العالية، والمحافظة على الأسلحة والمعدات والمركبات لتظل القوات المسلحة فى أعلى درجات اليقظة والإستعداد لتنفيذ أى مهام تسند إليها تحت مختلف الظروف .
 
كما أكد على ضرورة الإرتقاء بالمستوى العلمى والفكرى لأفراد القوات المسلحة ليكونوا على دراية تامة بكل ما يدور حولهم من أحداث على كافة المستويات، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية لحماية حدود الدولة الإستراتيجية وتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم بكفاءة وإقتدار .
 
 
7e23e8dd-a1d3-4c0e-aed6-3cb139b8af04
 
91885f26-4820-4f04-9d2b-815dcdb36fa7
 

 


وزير الدفاع

الجيش المصرى

القوات المسلحه

القائد العام للقوات المسلحة



الموضوعات المتعلقة

زكى القاضى: برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجا فلسفة الجمهورية الجديدة

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 09:11 م

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى (صمود - 2)

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 08:40 ص

الشراكة بين الإنتاج الحربى والقطاع الخاص.. رئيس مصنع جيوشى: نتعاون فى تنفيذ مشروع تحويل 2262 أتوبيسا بالنقل العام للعمل بالغاز الطبيعى.. رئيس مصنع 45 الحربى: نستهدف تصنيع منتجات بجودة عالية وبأسعار منافسة

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 01:51 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة