وزير الدفاع يتفقد أعمال تطوير أحد المستودعات الرئيسية لإدارة المهندسين العسكريين

كتب زكى القاضى

تفقد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أعمال التطوير لأحد المستودعات الرئيسية لإدارة المهندسين العسكريين، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة المستمرة والوقوف على أساليب تطوير آداء القوات المسلحة، بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة .

وقام القائد العام للقوات المسلحة بجولة تفقدية شاهد خلالها أعمال التطوير التى تمت داخل المستودع وفقاً لأحدث النظم التى تواكب التقدم التكنولوجى فى مجالات التسليح العالمية .

ونقل الفريق أول محمد زكى تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والإستعداد القتالى العالى للوحدات والتشكيلات، والإرتقاء بالمستوى المهارى والبدنى للمقاتلين بالتدريب المستمر والروح المعنوية العالية، والمحافظة على الأسلحة والمعدات والمركبات لتظل القوات المسلحة فى أعلى درجات اليقظة والإستعداد لتنفيذ أى مهام تسند إليها تحت مختلف الظروف .

كما أكد على ضرورة الإرتقاء بالمستوى العلمى والفكرى لأفراد القوات المسلحة ليكونوا على دراية تامة بكل ما يدور حولهم من أحداث على كافة المستويات، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية لحماية حدود الدولة الإستراتيجية وتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم بكفاءة وإقتدار .