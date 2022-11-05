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وزير الداخلية يتفقد الاستعدادات الأمنية لتأمين مؤتمر المناخ.. صور

السبت، 05 نوفمبر 2022 06:01 م
وزير الداخلية يتفقد الاستعدادات الأمنية لتأمين مؤتمر المناخ.. صور وزير الداخلية من شرم الشيخ
كتب محمود عبد الراضي

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تفقد اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية الإستعدادات الأمنية التى اتخذتها أجهزة الوزارة المختلفة لتأمين فعاليات "مؤتمر المناخ" الذى تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ.. حيث اطلع وزير الداخلية - على محاور خطط التأمين بنطاق مطار شرم الشيخ، ومدى استعداد وجاهزية القوات، كما قام بجولة تفقدية لنقاط التفتيش والأكمنة والإرتكازات والأقوال الأمنية ووحدات التدخل السريع بنطاق المدينة.
    
ووجه توفيق بضرورة التواجد الميدانى الفعال لكافة المستويات القيادية والإشرافية، والمتابعة المستمرة لتنفيذ الخطط الأمنية بمنتهى الدقة وتوفير كافة الإمكانيات والتجهيزات التى تكفل تنفيذ المهام والتكليفات بكفاءة وإتقان.
    
وشدد وزير الداخلية على إنضباط الخدمات ويقظتها وإلمامها بمهامها وكفاءة وفاعلية نطاقات التأمين لإحكام السيطرة الأمنية .
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