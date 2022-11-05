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وزير الداخلية: انضباط ويقظة وفاعلية قبل مؤتمر المناخ بشرم الشيخ

السبت، 05 نوفمبر 2022 06:04 م
وزير الداخلية: انضباط ويقظة وفاعلية قبل مؤتمر المناخ بشرم الشيخ وزير الداخلية يتفقد إستعدادات تأمين فعاليات مؤتمر المناخ
كتب محمود عبد الراضي

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شدد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على انضباط الخدمات ويقظتها وإلمامها بمهامها وكفاءة وفاعلية نطاقات التأمين لإحكام السيطرة الأمنية بمؤتمر المناخ.
 
وتفقد اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية الإستعدادات الأمنية التى اتخذتها أجهزة الوزارة المختلفة لتأمين فعاليات "مؤتمر المناخ"، والذى تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ.. حيث اطلع وزير الداخلية - على محاور خطط التأمين بنطاق مطار شرم الشيخ، ومدى استعداد وجاهزية القوات، كما قام بجولة تفقدية لنقاط التفتيش والأكمنة والإرتكازات والأقوال الأمنية ووحدات التدخل السريع بنطاق المدينة .
    
ووجه توفيق بضرورة التواجد الميدانى الفعال لكافة المستويات القيادية والإشرافية، والمتابعة المستمرة لتنفيذ الخطط الأمنية بمنتهى الدقة وتوفير كافة الإمكانيات والتجهيزات التى تكفل تنفيذ المهام والتكليفات بكفاءة وإتقان .

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