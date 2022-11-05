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واشنطن بوست: COP27 فرصة لجمع قادة العالم لمناقشة حماية الكوكب

السبت، 05 نوفمبر 2022 03:30 م
واشنطن بوست: COP27 فرصة لجمع قادة العالم لمناقشة حماية الكوكب COP27
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت صحيفة واشنطن بوست إن قمة المناخ العالمية التى تنطلق فى مدينة شرم الشيخ هذا الأسبوع هى فرصة لجمع قادة العالم فى نفس المكان لمناقشة حماية الكوكب، وتشمل الأفكار المطروحة فى تلك القمة التنوع البيولوجى والمياه والنقل.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن أهمية COP27 تاتى بعدما أصبح التغير المناخى ضمن أولويات الأجندات السياسية بعدما أضرت الفيضانات والجفاف وحرائق الغابات والطقس الشديد بملايين الناس والمنازل والاقتصادات حول العالم.
 
وكانت دول العالم قد اتفقت فى اتفاق باريس عام 2015 على جعل مستوى الاحترار العالمى أقل من درجتين مئويتين مقارنة بمستويات ما قبل الصناعة، والأكثر طموحا، لو أمكن، أن يقف عند 1.5 درجة مئوية.
 
 لكن تقرير للأمم المتحدة حذر الشهر الماضى من أن العالم فى طريقه لتسجيل 2.5 درجة مئويا رتفاعا فى درجات الحرارة العالمية بنهاية هذا القرن.
 
 وسلطت الصحيفة الضوء على أبرز المشاركين فى COP27 ، وقالت إن 100 من رؤساء الدول والحكومات سيتواجدون فى شرم الشيخ من بينهم الرئيس الأمريكى جو بايدن والفرنسى إيمانويل ماكرون والمستشار الألمانى أولاف شولتز  ورئيسة وزراء بارادوس ميا موتيلى. ومن بين الغائبين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والرئيس الصينى شى جين بينج.
 

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