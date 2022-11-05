ننشر نتائج المسابقة الرياضية لفتيات أزهر الإسكندرية

حصدت المركز الأول في دفع الجلة الطالبة فرح على عبد الفتاح من معهد فتيات الفتح المبين ،والمركز الثاني الطالبة أمنية محمد السيد من معهد فتيات سيدى بشر ،وحصدت المركز الأول في الوثب الطويل الطالبة إيمان محمد الشحات من معهد فتيات السيوف.

بينما حصلت على المركز الثاني الطالبة منه محمد مسعد من معهد فتيات القويرى وحصدت المركز الأول في الوثب العالي الطالبة سهيلة يوسف السيد فتيات القويرى والمركز الثاني الطالبة إيمان عبد الله رمضان من معهد فتيات سيدى بشر وحصدت المركز الأول في 100 م عدو الطالبة بسمله جمعة من معهد فتيات الصادق عرجون والمركز الثاني الطالبة شهد محمد فوزى من معهد فتيات السيوف.

وحصدت المركز الأول في 200 م عدو الطالبة سلوان محمد محمد فتيات القويرى والمركز الثاني الطالبة سما حسنين ذكى حسنين من معهد فتيات الفتح المبين.