ننشر مواقيت الصلاة السبت 5/11/2022 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

وقت صلاة الفجر 4:43 ص

موعد صلاة الظهر 11:39 ص

موعد صلاة العصر 43: 2

موعد صلاة المغرب 5:07 م

موعد صلاة العشاء 6:25

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:49 ص

موعد صلاة الظهر 11:43

موعد صلاة العصر 2:47

موعد صلاة المغرب 5:09 م

موعد صلاة العشاء 6:29 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:39

موعد صلاة الظهر 11:35 م

موعد صلاة العصر 2:39 م

موعد صلاة المغرب 5:02 م

موعد صلاة العشاء 6:21 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:30

وقت صلاة الظهر 11:27

موعد صلاة العصر 2:34 م

وقت صلاة المغرب 4:58 م

وقت صلاة العشاء 6:14 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:34 ص

موعد صلاة الظهر 11:33 ص

موعد صلاة العصر 43: 2

موعد صلاة المغرب 5:08 م

موعد صلاة العشاء 6:22 م