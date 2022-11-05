نقابة الأطباء تهنئ شيماء الخولي أول طبيبة عربية تدعوها أمريكا لتدريب أطبائها

كتبت آية دعبس

وجهت النقابة العامة للأطباء، التهنئة للدكتورة شيماء الخولى، وذلك بعدما وجهت الجمعية الأمريكية لمناظير الجهاز الهضمى ASGE الدعوة للدكتورة شيماء الخولى الأستاذ المساعد لأمراض الجهاز الهضمى واستشارى مناظير الجهاز الهضمى العلاجية التداخلية بكلية طب القصر العينى جامعة القاهرة، وذلك لتدريب الأطباء عمليًا على تقنية تشفية الأورام (ESD) عن طريق المنظار الباطنى، وذلك بأكبر مؤتمر عالمى للجهاز الهضمى (DDW2022) فى مدينة سان ديجو بولاية كاليفورنيا.

وكانت قد قالت الدكتورة شيماء الخولى الأستاذ المساعد لأمراض الجهاز الهضمى واستشارى مناظير الجهاز الهضمى العلاجية التداخلية بكلية طب القصر العينى جامعة القاهرة، أنه تم دعوتها من قبل الجمعية الأمريكية لمناظير الجهاز الهضمى ASGE، كأول طبيبة مصرية عربية يتم دعوتها لتدريب الأطباء على تقنية تشفية أورام الجهاز الهضمى (ESD) فى أكبر مؤتمر عالمى بالولايات المتحدة الأميركية".

وأوضحت الخولى فى تصريحات سابقة لـ" اليوم السابع" أن تقنية تشفية الأورام هى تقنية حديثة يمكن من خلالها إزالة الأورام الحميدة والمتحورة، وأيضا الخبيثة من الدرجة الأولى بدون اللجوء إلى جراحة وهذه التقنية هى فرع من فروع مناظير الفراغ الثالث التى يتم بها عمل جراحات عن طريق المنظار الباطنى بدون جراحه مثل تقنية الشق لعضلة الفؤاد والمرىء لمرضى الإكاليزيا (POEM) وقبل دخول هذه التقنيات مصر كان المرضى ينتظرون الخبراء الأجانب لعمل هذه التداخلات أو يضطرون لإجراء جراحات عنيفة.