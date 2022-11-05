اليوم السابع
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نقابة أطباء القليوبية تعلن عن فرع بالقناطر الخيرية لتقديم الخدمات النقابية

السبت، 05 نوفمبر 2022 11:01 ص
نقابة أطباء القليوبية تعلن عن فرع بالقناطر الخيرية لتقديم الخدمات النقابية نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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أعلنت نقابة أطباء القليوبية عن تقديم الخدمات النقابية لأطباء القناطر الخيرية والقريبة لها في مركز القناطر تسهيلاً على الأطباء.
 
وقال الدكتور أحمد أنور عضو مجلس نقابة أطباء القليوبية وأمين الصندوق، إنه تم الاتفاق على إنشاء فرع لنقابة القليوبية بمقر رابطة أطباء القناطر الخيرية أمام مستشفى القناطر المركزي.
 
وأضاف أنه سيتواجد مندوب من النقابة بمقر الرابطة كل يوم سبت من العاشرة صباحاً حتى الثالثة مساءً خلال شهري نوفمبر وديسمبر لتلقي طلبات الأطباء، وسيتم من أول يناير المقبل تواجد مندوب نقابة أطباء القليوبية بمقر الرابطة طوال أيام الأسبوع.
 
 

مستشفى القناطر المركزي

نقابة الأطباء

نقابة أطباء القليوبية



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