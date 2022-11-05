نائب رئيس اتحاد العمال: COP 27 الأهم فى تاريخ قمم المناخ الماضية والمقبلة

كتبت آية دعبس

قال هشام فاروق المهيري نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، إن هناك ساعات قليلة تفصلنا عن استقبال مدينة الفيروز شرم الشيخ أكبر وأهم حدث عالمي وهو قمة المناخ COP27 على مستوى العالم لمناقشة مصير كوكب الأرض وإنقاذه من التدهور والانهيار واتخاذ أهم القرارات الدولية التي ستتصدى لقضية تغير المناخ وآثاره السلبية التي طالت كل أشكال الحياة في البر والبحر، الإنسان والحيوان والنبات.

وأوضح هشام المهيرى، أن مؤتمر المناخ في دورته الـ 27، التي تستضيفها وترأسها مصر خلال الفترة من 6 إلى 18 من نوفمبر الجاري، نيابة عن قارة أفريقيا، هو الأهم في تاريخ قمم المناخ الماضية والمقبلة.

وأشار هشام المهيري انه من المتوقع مشاركة دولية واسعة من مختلف أنحاء العالم، بحضور أكثر من 40 ألف شخص يمثلون حوالي 197 دولة، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية، للمشاركة في المفاوضات السنوية بشأن تغير المناخ، بهدف مناقشة المضي قدما في الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتكيف مع تداعياتها.

وأشاد هشام المهيري بجميع الأعمال التي قامت بها أجهزة الدولة كلها منذ عام مضى على التنظيم المشرف للمؤتمر واللائق بتاريخ مصر وحضارتها أمام العالم، بداية من تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء صديقة للبيئة لاستضافة القمة التنظيمية.

وأكد أن جميع عمال مصر يؤيدون القائد والزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في كل خطواته واعماله لأنها تعود بالنفع على مصر والأمة العربية.

وتستضيف المدينة الساحلية الواقعة على البحر الأحمر، 6 اجتماعات دولية، ضمن فعاليات قمة المناخ، تشمل القمة الرئاسية، التي تعقد على مدار يومي 7 و8 نوفمبر، ومؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، إضافة إلى مؤتمر أطراف بروتوكول كيوتو، ومؤتمر أطراف اتفاق باريس، واجتماعات الهيئة الفرعية للتنفيذ، والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية.