ميناء بورسعيد السياحى يستقبل اليخت "EMERAlD AZZURRA".. صور

بورسعيد - محمد عزام

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن استقبال ميناء بورسعيد السياحي لليخت السياحي EMERAlD AZZURRA القادم من ميناء "سيفينافيكيا" بإيطاليا والذى يرفع علم جزر البهاما، وعلى متنه 23 راكبا، ضمن رحلات سياحة "اليوم الواحد"، والذى تديره شركة Emerald Cruises ومقرها أستراليا، حيث يبلغ طوله 105 أمتار وعرضه 16 متراً وغاطسه 6 أمتار، بحمولة كلية تصل إلى 5175 طنا.

تجدر الإشارة بأنه تم بناء اليخت واطلاقه في عام 2022 ، بواسطة شركة Builder Halong لبناء السفن (Ha Long City ، فيتنام)، وهى سفينة مصممة خصيصا" لتقديم تجربة على طراز اليخوت الخاصة، يبدو صغيرًا من الخارج مثل يخت خاص وأنيق بقوس طويل وخطوط نظيفة ،مضغوط للغاية صمم خصيصًا للسماح بالوصول الفريد إلى الموانئ والمرافئ التي لا يمكن الوصول إليها إلا لليخوت الصغيرة، على مساحة خارجية رحبة تتضمن 7 طوابق ، مع مصعدين يربطان جميع مناطق الركاب من الداخل،ويوفر أماكن إقامة عصرية ومرافق واسعة ، ومرسى للرياضات المائية، بما في ذلك آلة التجديف Concept 2 ووحدة تمدد Nohrd Wall،بجانب الجاكوزى و حمامات الشمس، ومطعم.

يمكن لليخت أن يستوعب 100 ضيف فى 50كابينة تقع بإتجاه مقدمة اليخت، وطاقم مكون من 83 شخصًا ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدولةالمصرية ، بتعظيم سياحة اليخوت والسفن السياحية، وفي إطار البرنامج المتكامل لعام 2022 لاستقطاب السفن السياحية إلى موانىء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الممتد من شهر مارس 2022 إلى شهر ديسمبر من ذات العام.

ويعد هذا النشاط للميناء دليلاً على عودة السياحة بالمنطقة وجاهزيتها لاستقبال هذا النوع من السفن، واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة بتقديم التسهيلات للسفن السياحية واليخوت بالموانئ المصرية، والتي تدل على ثقة المسارات السياحية في موانئ المنطقة ومعدلات الأمان بها.

والجدير بالذكر أن اليخت “ EMERAlD AZZURRA" سوف يغادر الميناء فجر يوم الأحد ، لاستكمال السائحين باقى رحلتهم السياحية إلى ميناء "رشيد" بالامارات.