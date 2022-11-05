اليوم السابع
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موسكو: واشنطن لن تستطيع استنزافنا بمساعداتها لأوكرانيا

السبت، 05 نوفمبر 2022 07:00 ص
موسكو: واشنطن لن تستطيع استنزافنا بمساعداتها لأوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

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أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولى أنطونوف أن واشنطن لن تستطيع استنزاف روسيا بمساعداتها لأوكرانيا، ومدها بالأسلحة.

وأضاف في تصريح صحفي أن "الغرب بحاجة إلى السعي لحل تفاوضي، وليس إمداد كييف بالأسلحة".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة حولت أوكرانيا إلى ساحة معركة مع روسيا، وقال: "بالنسبة للقرارات الجديدة للإدارة الأمريكية حول شحنات أسلحة إضافية لأوكرانيا، أود أن أؤكد أن "شركاءنا" يواصلون السياسة الخاطئة، معتقدين أنه يمكن حل المشكلة في ساحة المعركة. هم ينفقون المزيد والمزيد من الجهد والمال والآن يحشدون قواتهم قرب الحدود الروسية... الوضع مقلق للغاية".

وقال: "مهما فعل الأمريكيون سنحقق النصر وليس لدينا خيار آخر سوى ذلك، ولا شك في أن قضيتنا عادلة".

وفي وقت سابق قالت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ إن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بـ45 دبابة من طراز T-72 في حزمة مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 400 مليون دولار.


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