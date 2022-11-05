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ملك تونجا وقرينته يزوران المنطقة الأثرية بالهرم قبل مشاركتهما بقمة المناخ.. صور

السبت، 05 نوفمبر 2022 02:45 م
ملك تونجا وقرينته يزوران المنطقة الأثرية بالهرم قبل مشاركتهما بقمة المناخ.. صور ملك تونجا وقرينته يزوران المنطقة الأثرية بالهرم
كتبت - مرام محمد

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رافق رجال الإدارة العامة للسياحة، صباح اليوم السبت، الملك توبو السادس - ملك تونجا وقرينته، في زيارتهم للمنطقة الأثرية بالهرم، وذلك قبل مشاركته في قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ، بناءا على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمرافقة الوفود السياحية.
 
وكان في استقبال ملك تونجا وقرينته، مدير منطقة آثار الهرم، الذي قام بشرح كيفية بناء الأهرامات والعديد من الأسرار التي تحويها منطقة الأهرامات ومنطقة البانوراما وأبو الهول.
 
وأبدى ملك تونجا، إعجابه بزيارة إحدى عجائب الدنيا السبع الأهرامات، وقد حرص على التقاط العديد من الصور التذكارية هو وزوجته بجوار الأهرامات.
 
 
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