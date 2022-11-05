مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 37 رحلة طيران دولية ضمن 113 رحلة أسبوعية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم السبت، 37 رحلة طيران دولية ضمن 113 رحلة يستقبلها المطار بداية من اليوم السبت حتي نهاية الأسبوع، حيث يتم إنهاء اجراءات الوصول للسياح لقضاء أجازتهم في فنادق البحر الأحمر.

وتبين أن رحلات اليوم تصل من عدة مطارات بينها 12 رحلة من بولندا ورحلتين من التشيك، ورحلتين من فرنسا، 7 رحلات من ايطاليا، ورحلة من لتوانيا، و7 رحلات من المانيا، ورحلة من هولندا، واخرا من النمسا، ورحلة من بلجيكا .

واوضح من جداول رحلات الطيران الاسبوعية لمطار مرسى علم الدولي، ان من المقرر ان يستقبل المطار بداية من اليوم السبت حتي الجمعة المقبلة 113 رحلة طيران تصل من 15 دولة اوربية .

كما تبين أن من بين الـ 113 رحلة الاسبوعية 110 رحلة دولية و3 رحلات داخلية، وتضم الرحلات الدولية 3 رحلات من بلجيكا و 5 من هولندا، و21 رحلة من ايطاليا، و 26 من المانيا، و 16 رحلة تشيكي، و17 رحلة من بولندا و4 رحلات من سويسرا ورحلة من لكسمبورج، ورحلتين من النمسا.

كذلك تصل خلال الاسبوع رحلة من المجر ورحلة من فرنسا، ورحلة من استونيا، و5 رحلات من ملدوفا، رحلتين من لاتفيا، و3 من لتوانيا.