مطار الغردقة الدولى يستعد لاستقبال 137 رحلة طيران تقل 22 ألف سائح.. اليوم

وتصدرت الرحلات السياحية الالمانية أكبر رحلات الطيران وصولا اليوم السبت، حيث تليها الجنسية الانجليزية وعدد من الحنسيات الأوروبية المختلفة التي تصل الي مدينة الغردقة لقضاء اجازتهم علي شواطئ الغردقة.

ويستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم السبت، 37 رحلة طيران دولية ضمن 113 رحلة يستقبلها المطار بداية من اليوم السبت حتي نهاية الأسبوع، حيث يتم إنهاء اجراءات الوصول للسياح لقضاء أجازتهم في فنادق البحر الأحمر.

وتبين أن رحلات اليوم تصل من عدة مطارات بينها 12 رحلة من بولندا ورحلتين من التشيك، ورحلتين من فرنسا، 7 رحلات من ايطاليا، ورحلة من لتوانيا، و7 رحلات من المانيا، ورحلة من هولندا، واخرا من النمسا، ورحلة من بلجيكا .