مطار الغردقة الدولى يستعد لاستقبال 137 رحلة طيران تقل 22 ألف سائح.. اليوم

يستقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم السبت، 137 رحلة طيران دولية، تقل علي متنها 22 الف سائح من جنسيات محتلفه أغلبها أوروبية، حيث يعد اليوم السبت اكبر ايام الأسبوع من حيث الوصول الدولي، وذلك يعد بداية مبشرة للموسم السياحي الشتوي.
وتصدرت الرحلات السياحية الالمانية أكبر رحلات الطيران وصولا اليوم السبت، حيث تليها الجنسية الانجليزية وعدد من الحنسيات الأوروبية المختلفة التي تصل الي مدينة الغردقة لقضاء اجازتهم علي شواطئ الغردقة.
ويستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم السبت، 37 رحلة طيران دولية ضمن 113 رحلة يستقبلها المطار بداية من اليوم السبت حتي نهاية الأسبوع، حيث يتم إنهاء اجراءات الوصول للسياح لقضاء أجازتهم في فنادق البحر الأحمر.
وتبين أن رحلات اليوم تصل من عدة مطارات بينها 12 رحلة من بولندا ورحلتين من التشيك، ورحلتين من فرنسا، 7 رحلات من ايطاليا، ورحلة من لتوانيا، و7 رحلات من المانيا، ورحلة من هولندا، واخرا من النمسا، ورحلة من بلجيكا .
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