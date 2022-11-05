اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مصر توحّد العالم فى cop27.. رسائل قادة وممثلى الدول عن قمة المناخ (إنفوجراف)

السبت، 05 نوفمبر 2022 04:17 م
مصر توحّد العالم فى cop27.. رسائل قادة وممثلى الدول عن قمة المناخ (إنفوجراف) رسائل قادة وممثلى الدول عن قمة المناخ فى شرم الشيخ

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رسائل مهمة بعث بها قادة وممثلى الدول عن قمة المناخ العالمية التى تعقد فى شرم الشيخ، ويشارك بها المجتمع الدولى بمكوناته المختلفة -  خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجارى.
 
ومن المتوقع مشاركة دولية واسعة من مختلف أنحاء العالم، بحضور أكثر من 40 ألف شخص يمثلون حوالي 197 دولة، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية، للمشاركة في المفاوضات السنوية بشأن تغير المناخ، بهدف مناقشة المضي قدما في الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتكيف مع تداعياتها.
 
نستعرض فى هذا الإنفوجراف رسائل قادة وممثلى الدول عن قمة المناخ بشرم الشيخ:
 
مصر توحّد العالم فى cop27
مصر توحّد العالم فى cop27
 
رسائل قادة وممثلى الدول عن قمة المناخ
رسائل قادة وممثلى الدول عن قمة المناخ

 

رسائل قادة وممثلى الدول عن قمة المناخ فى شرم الشيخ
رسائل قادة وممثلى الدول عن قمة المناخ فى شرم الشيخ

 

قمة المناخ

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مؤتمر المناخ 2022

مؤتمر المناخ 27

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قمة المناخ في مصر 2022

مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022

قمه المناخ شرم الشيخ

قمة المناخ شرم الشيخ

أهداف مؤتمر المناخ

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