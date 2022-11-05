مشروع تكسير الزيوت الفائز بمبادرة المشروعات الخضراء يحقق 1200 فرصة عمل بسيناء

كشف المهندس عبدالله الحجاوى، رئيس الجمعية الأهلية لحماية البيئة بشمال سيناء، التى فاز مشروعها " تكسير الزيوت باستخدام عصارة نبات الرطريط"، بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية عن فئة المشروعات المتوسطة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التى افتتحها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ضمن معرض المشروعات المتأهلة على مستوى المحافظات، ان المشروع عمل ميدانى يحقق فرص عمل مباشرة لا تقل عن 1200 فرصة عمل وفرص عمل غير مباشرة تتعدى أربعة آلاف.

وأضاف فى بيان له، أن المشروع هو نتاج تعاون شارك فيه الشباب والجهاز التنفيذى والفرع الاقليمى لجهاز شئون البيئه، والمجلس القومى للمرأه.

وقال الحجاوى، إن هذه مشروعات اقتصادية، ذات مردود حقيقى على الإنتاج وفرص العمل، تحظى بتشجيع الزراعة وتظهر وحدة المحافظه كلها مع الجمعيات الاهليه لرفع مستوى الحياة.

وكان الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اعلن فوز مشروع ( تكسير الزيوت باستخدام عصارة نبات الرطريط ) والمقدم من الجمعية الأهلية لحماية البيئة بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية عن فئة المشروعات المتوسطة، والفوز بجائزة مالية قدرها 250 ألف جنيها بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التى افتتحها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ضمن معرض المشروعات المتأهلة على مستوى المحافظات .

وأشار المحافظ إلى أن المشروع الفائز هو، استخراج المواد البيولوجية لمكافحة تلوث مياه البحار والممرات المائية الدولية بديلا عن استخدام المواد الكيميائية الضارة بالبيئة من أعشاب بريه تنمو في مزارع ووديان شمال سيناء، وهو مقدم من ايمان عبدالله علي الحجاوى ، وفكرة المشروع تقوم على استخراج مادة فعالة تشتت الزيوت وتقاوم التلوث البحرى بالزيوت من عصير نبات عشبى برى منتشر في مزارع شمال سيناء وضار بالمزروعات، ويتم بطريقة معينة وباضافات بعض الأعشاب الأخرى استخلاص مادة ذات تأثير كبير على تشتيت وتفكيك الزيوت الملوثة للمياه البحرية والبحيرات والممرات المائية الدولية .

وأضاف المحافظ أن الدكتور مصطفى مدبولى كرم المشروع السفير لمحافظة شمال سيناء، وهو باسم : ( زراعة أشجار الزيتون بمحافظة شمال سيناء ) والمقدم من ممثل المحافظة ومسئول اتصال المبادرة ريم على أحمد يعقوب عن فئة المشروعات كبيرة الحجم، وتم تكريمه ضمن مشروعات المحافظات المتأهلة على مستوى الجمهورية ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، ومن المقرر عرضها خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ .

ولفت المحافظ إلى مشاركة أصحاب المشروعات المقدمة من المحافظة والفائزة خلال مرحلة الفرز والتقييم، وتم عرضها، وهى: مشروع المزرعة التكنولوجية الحديثة المقدم من إسماعيل قنديل عن فئة المشروعات الصغيرة، مشروع استخدام عصارة الزيتون المقدم من محمد غازى عن المشروعات الناشئة، مشروع استخدام طريقة صديقة للبيئة للقضاء على القواقع الأرضية المقدم من الدكتورة سوسن أبو الحسن بجامعة العريش عن فئة المبادرات والمشاركات الغير هادفة للربح، وموتيفا سيناوى المقدم من الدكتورة أمانى غريب عن فئة المشروعات التنموية للمرأة وتغير المناخ والاستدامة.