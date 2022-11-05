مركز معلومات مجلس الوزراء يدعم COP 27 معلوماتيا

كتبت هند مختار

أدرج مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ركن خاص بموقعه الإلكتروني تحت عنوان "كوب 27".

يتضمن الركن كل ما أصدره المركز من مساهمات بحثية، بالإضافة إلى استعراض مقالات رأي لنخبة من الكتَّاب والخبراء والباحثين حول العديد من الموضوعات المتعلقة بالتغير المناخي، وجهود الدولة المصرية للتحول للأخضر، وآفاق الصناعة الخضراء في مصر.

كما يشتمل الركن علي فعاليات المركز التي نظمها وتعلقت بالتوعية من مخاطر التغيرات المناخية، وأثرها على التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الفيديوهات التى أنتجها حول الاقتصاد الأخضر والمناخ، والعديد من الإنفوجرافيك التي أصدرها بشأن قضايا المناخ المختلفة.

جدير بالذكر أن مركز المعلومات -وعلى مدار عام ٢٠٢٢- قام من خلال دوره البحثي كمركز فكر للحكومة المصرية بإثراء واقع البيئة المعلوماتية بالعديد من الإسهامات البحثية في هذا المجال، تموعت أشكالها ما بين دراسات وتقارير وتحليلات محلية وعالمية واستطلاعات رأى وذلك استعدادا للقمة العالمية التي تستضيفها مصر، وانطلاقا من ضرورة رفع الوعي المجتمعي بأهمية قضايا المناخ باعتبارها واحدة من القضايا الملحة ذات الأولوية على المستوى العالمي والمحلي خلال الفترة الحالية وعلى المستقبل القريب.