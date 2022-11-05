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محمود محيى الدين لـ"القاهرة الإخبارية": نحتاج 1.2 تريليون دولار لإنقاذ المناخ

السبت، 05 نوفمبر 2022 04:43 م
محمود محيى الدين لـ"القاهرة الإخبارية": نحتاج 1.2 تريليون دولار لإنقاذ المناخ الدكتور محمود محيى الدين
كتب محمد عبد العظيم

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قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية بمؤتمر قمة المناخ، إن العالم يحتاج إلى 1.2 تريليون دولار لإنقاذ المناخ، لافتا إلى أن برامج المناخ ينبغي أن تستهدف المصلحة.

وأضاف خلال حواره في برنامج "عن قرب"، الذي يعرض على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن دولا كبرى وراء نصف الانبعاثات الضارة، مشددا على أن الاستثمارات طويلة الأجل مهمة لـ "كوب 27".

وأوضح الدكتور محمود محيي الدين، أن الدول النامية لم تسبب أزمة المناخ، والتمويل المتاح لهذه الدول غير كافي، موضحا أن 6 دول فقط ملتزمة بتمويل برامج المناخ، وهناك دول لا تلتزم بالتعهد المالي الخاص لمواجهة آثار التغيرات المناخية، والأمر يحتاج إلى المناقشة لبحث الدعم والتمويل.

 


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