كفر الشيخ – محمد سليمان

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، كوبري محور الـ47، للقضاء على التكدس المروري الذي يشهده موقف كفر الشيخ العام، إضافة للربط بين عدد من الشوارع والاحياء، ورافد الطريق الدول الساحلي.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء صلاح سلامة، محافظ كفر الشيخ الأسبق، واللواء أحمد زكي عابدين، محافظ كفر الشيخ، ووزير التنمية المحلية الاسبق، واللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ الأسبق، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد.

يأتي ذلك ضمن المشروعات الخدمية التي تشهدها المحافظة والتي سيتم افتتاحها خلال شهر نوفمبر الجاري ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي الـ66 لذكرى معركة البرلس.

وهنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أبناء المحافظة، بالعيد القومى الـ66 لمحافظة كفر الشيخ، الموافق يوم 4 نوفمبر، وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن احتفالات محافظة كفر الشيخ بعيدها القومي الموافق الرابع من نوفمبر من كل عام مستمرة على مدار شهر نوفمبر الجارى، تخليداً لذكرى يوم الانتصار لمعركة البرلس البحرية على العدوان الثلاثى 4 نوفمبر 1956، وهذه الذكرى تكشف ذكرى بطولية لقواتنا المسلحة المصرية فى معركة البرلس فى صباح 4 نوفمبر 1956م حيث قامت معركة بحرية أمام شاطئ بحيرة البرلس، وهاجمت مصر بوارج فرنسية ومدمرة بريطانية مدعومة بطائرات حربية الشواطئ المصرية.



محافظ كفر الشيخ يفتتح كوبري محور الـ47 بحضور محافظين سابقين



كوبري محور الـ47