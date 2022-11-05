اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يستقبل المحافظين السابقين للمشاركة فى الاحتفال بالعيد القومى

السبت، 05 نوفمبر 2022 10:33 ص
محافظ كفر الشيخ يستقبل المحافظين السابقين للمشاركة فى الاحتفال بالعيد القومى جانب من الاحتفال
كفر الشيخ – محمد سليمان

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استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اللواء صلاح سلامه، محافظ كفر الشيخ الاسبق، واللواء أحمد زكي عابدين، محافظ كفر الشيخ ، ووزير التنمية المحلية الاسبق، واللواء السيد نصر،محافظ كفر الشيخ الأسبق,  بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعدد، للمشاركة في احتفال محافظة كفر الشيخ بعيدها القومي ال66 ، الموافق ذكرى معركة البرلس البحرية الخالدة عام 1956 أثناء العدوان الثلاثى على مصر، والتى حققت فيها قوات البحرية المصرية انتصارًا ساحقًا على الأسطول الفرنسى والإنجليزى وتدمير البارجة الفرنسية جان دارك أمام سواحل برج البرلس، حيث اختلطت دماء المصريين والسوريين فى هذه المعركة.

ويقوم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والمحافظين السابقين، بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء معركة البرلس البحرية وسط مراسم القوات البحرية من موسيقى وضباط وحرس شرف، وحملة الأعلام من الشباب والرياضة والتربية والتعليم ابتهاجًا باحتفالات المحافظة بعيدها القومى، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وسط تواجد شعبى كبير.

ويعقب الاحتفال، بافتتاح عدد من المشروعات، وإقامة احتفالية أخرى بجامعة كفر الشيخ، يتضمن عدد من الفقرات المتعددة، منها عرض انجازات الدولة على أرض المحافظة، وعروض لفرقة الموسيقى العربية وفريق كلية التربية الرياضية، وفرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية، وعرض فيديو رمال من ذهب.

استقبال اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ الاسبق
استقبال اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ الاسبق

 

اسيتقبال المحتافظين السابقين
اسيتقبال المحتافظين السابقين

 

اقبال المحافظين السابقين
اقبال المحافظين السابقين

 

اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ يستقبل اللواء أحمد زكي عابدين محافظ كفر الشيخ الاسبق
اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ يستقبل اللواء أحمد زكي عابدين محافظ كفر الشيخ الاسبق

 

اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ يستقبل اللواء صلاح سلامه محافظ كفر الشيخ الاسبق
اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ يستقبل اللواء صلاح سلامه محافظ كفر الشيخ الاسبق

 

جانب من استقبال المحافظين السابقين
جانب من استقبال المحافظين السابقين

 

جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال

 

 


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