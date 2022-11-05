محافظ كفر الشيخ و3 محافظين سابقين يشهدون الاحتفال بالذكرى 66 لمعركة البرلس البحرية

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، واللواء صلاح سلامه، محافظ كفر الشيخ الاسبق، واللواء أحمد زكي عابدين، محافظ كفر الشيخ، ووزير التنمية المحلية الاسبق، واللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ الأسبق، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ووكلاء الوزرات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، احتفالية المحافظة بجامعة كفر الشيخ، بالذكرى الـ 66 لمعركة البرلس البحرية.

وتضمنت الاحتفالية عرض للمشروعات التي شهدتها المحافظة في العديد من القطاعات، ومنها انشاء المستشفيات والمدارس، والأعمال الجاري في انشاء 24 ألف وحدة سكنية، ومشروع الرمال السوداء، وافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمجمع مصانع الرمال السوداء، إضافة لما تميز به ديوان المحافظة من انشاء العديد من الإدارات ومنها وحدة الجيومكانية، ومركز استدامة للتدريب، وإنشاء مركز الأورام، والأعمال الجارية في المبادرة الرئاسية حياة كريمة في تطوير الريف المصري، كما تضمنت الاحتفالية عروض فنية لفرقة الجامعة، وكلية التربية النوعية، إضافة لعروض رياضية لطلاب وطالبات كلية التربية الرياضية جامعة كفر الشيخ.

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمشاركين في الاحتفالية، مهنئا أهالي المحافظة بالعيد القومي الـ66 لمحافظة كفر الشيخ، الموافق اليوم 4 نوفمبر، وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن احتفالات محافظة كفر الشيخ بعيدها القومي الموافق الرابع من نوفمبر من كل عام مستمرة على مدار شهر نوفمبر الجاري، تخليداً لذكرى يوم الانتصار لمعركة البرلس البحرية على العدوان الثلاثي 4 نوفمبر 1956، وهذه الذكرى تكشف ذكرى بطولية لقواتنا المسلحة المصرية في معركة البرلس في صباح 4 نوفمبر 1956م حيث قامت معركة بحرية أمام شاطئ بحيرة البرلس، وهاجمت مصر بوارج فرنسية ومدمرة بريطانية مدعومة بطائرات حربية الشواطئ المصرية.



تعدد العروض



جانب من الاحتفالية



جانب من العروض الرياضية



جانب من العروض



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