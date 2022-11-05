محافظ أسيوط يلتقى رئيس الطائفة الإنجيلية لبحث التعاون فى تنفيذ المبادرات الرئاسية

أسيوط - فريق المحافظات

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بديوان عام المحافظة، الدكتور القس أندرية زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون سبل التعاون فى تنفيذ المبادرات الرئاسية فى مختلف القطاعات ودعم جهود التنمية ودعم الاسر الاكثر احتياجا ً، فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى، للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئى والصحى للأسر الأكثر احتياجا لإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التى تنفذها الدولة المصرية وفقًا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة .

حضر اللقاء العميد علاء عبد الجابر سكرتير عام مساعد المحافظة والقس كمال رشدى رئيس سنودس النيل الإنجيلى والشيخ صموئيل باقى صدقة نائب رئيس سنودس النيل الإنجيلى والقس صادق مسعد رئيس مجمع أسيوط والقس باسم عدلى راعى الكنيسة الإنجيلية الأولى بأسيوط والقس رفيق ثابت راعى الكنيسة الانجيلية الثانية بأسيوط .

وقدم محافظ أسيوط، التهنئة لرئيس الطائفة الانجيلية على تشريفه وزيارته للمحافظة، معبراً عن سعادته بمشاركته فى احتفاليه الكنيسة الإنجيلية الأولى بحى غرب مدينة أسيوط بمناسبة مرور 150 عاما على تأسيسها وخدمة الكنيسة فى أسيوط وافتتاح تجديد قاعة العبادة، مشيداً بالجمع من الحضور للاحتفالية من مختلف القيادات التنفيذية والدينية والشعبية والذى يعبر عن محبة خاصة وحقيقية تعكس علاقة قوية وأصيلة وإيمان من الجميع بقيمة المواطنة والعمل معًا على أرض وطن واحد يجمعنا لتحقيق رقى وتقدم مصرنا العزيزة ويوجه رسالة للعالم أجمع بأن مصر هى بلد السلام والأمان.

واستعرض الدكتور القس اندريه زكى، بعض المبادرات التنموية التى اطلقتها الكنيسة الانجيلية والهيئة القبطية للخدمات الاجتماعية بالتعاون والشراكة ما بين التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، ومنها مبادرة " ازرع " بالتعاون مع وزارة الزراعة والتى وصفها بانها فريدة من نوعها لاهتمامها بالمزارع المصرى وتساهم فى زراعة 150 ألف فدان إضافى من محصول القمح من خلال التعامل مع 100 ألف مزارع صغير، والذين يمتلكون أو يأجرون 3 أفدنة أو أقل، والتركيز على المزارعين الذين لم يكن فى خطتهم زراعة القمح هذا العام، وتتميز بتقديم الدعم الفنى لصغار المزارعين من خلال مدارس حقلية ستنفذ بشكل دورى معهم، لافتا الى جهود الكنيسة من خلال مكاتبها بالمحافظة فى مساعدة الاسر الاكثر احتياجاً ودعم المرأة المعيلة وتمكينهم اقتصادياً من خلال مساعدتهم على اقامة المشروعات الصغيرة والمدرة للدخل، معلناً استعداده الكامل لتنفيذ العديد من المبادرات التنمية بالمحافظة تفعيلا للمشاركة المجتمعية ودعم جهود وبرامج التنمية التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيىسى رئيس الجمهورية، موجها الشكر لمحافظ أسيوط، لمشاركته احتفالات الكنيسة الانجيلية ودعم برامج التنمية بالمحافظة واصفا اياه بانه نموذج للقيادة السياسية .

وأكد محافظ أسيوط ـ خلال اللقاء ـ أهمية تضافر الجهود والمشاركة المجتمعية من كافة المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدنى لاستكمال مسيرة التنمية المستدامة التى بدأتها الدولة وتحقيق استراتيجية مصر 2030، وخاصة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى الذى اطلقه رئيس الجمهورية للنهوض بقرى الريف المصرى وتحقيق التنمية الشاملة، مشيداً بمدى قوة نسيج الشعب المصرى وتلاحمه خلف قائد مسيرة التنمية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مبديا استعداده التام لتنفيذ مبادرات مجتمعية وتنموية بالشراكة فى الكنيسة الانجيلية والهيئة القبطية للخدمات الاجتماعية بمختلف قرى ومراكز المحافظة لاستهداف الاسر الاكثر احتياجاً .

كما اشار المحافظ الى ضرورة التعاون فى إقامة مشروعات تنموية تخدم المواطنين خاصة فى القرى والنجوع لتوفير مصدر رزق للمرأة المعيلة والسيدات الريفيات فضلًا عن دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لخلق فرص عمل حقيقية للشباب، لافتا الى التنسيق والتعاون مع مختلف المؤسسات ومديرية التضامن الاجتماعى وجهاز تنمية المشروعات بالمحافظة وجهاز تشغيل الشباب ومبادرة "مشروعك" بالمراكز والأحياء لدعم رجال الاعمال وصغار المستثمرين والشباب لإقامة المشروعات التنموية والخدمية والمساهمة فى تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للشباب بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة لافتًا إلى أن الدولة تسعى بكامل أجهزتها للعمل على تطوير وتوسيع نطاق تقديم مختلف الخدمات للمواطنين فى جميع القطاعات وتوفير حياة كريمة لهم، داعيا الله أن يحفظ مصر وقياداتها وجيشها وشرطتها وأن ينعم عليها بالخير الوفير دائما لاستكمال مسيرة البناء والتنمية ورفعة شأن الوطن العظيم تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.