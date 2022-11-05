محافظة بورسعيد تطرح 5 أطنان أرز بسعر 15 جنيها للكيلو.. تعرف على الأماكن

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت محافظة بورسعيد عن توفير 5 أطنان أرز بسعر 15 جنيها للكيلو بفرعى دلتا ماركت بورسعيد (دلتا ماركت فرع شارع مصطفى كامل في حى الشرق، دلتا ماركت فرع شارع عاطف السادات بجوار مسجد الشاطئ)، وذلك تحت إشراف مفتشى التموين، في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية لمواجهة احتكار بعض السلع من جانب عدد من التجار، ونشر الشائعات بشأن عدم توافر السلع الاستراتيجية وعرضها بأسعار مبالغ فيها.

وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، استمرار الحملات التموينية لضبط محتكري السلع الغذائية، ومواصلة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه جشع التجار، لمنع التلاعب بالأسعار واحتكار السلع الاساسية، ومواصلة ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية في الأسواق لتلبية احتياجات المواطنين.

وناشد محافظ بورسعيد، المواطنين بالوعي بجهود الدولة في توفير كافة احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تستهدف النيل من وحدة الوطن واستقرار أراضيه .

وأشار إلى أن هناك إجراءات مكثفة للدفع بأكبر كمية من السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين من كافة السلع الغذائية والأساسية بأسعار مناسبة.