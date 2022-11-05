مجلس جامعة الأقصر يوافق على مساهمة بمبلغ 50 ألف لعلاج أحد الطلاب

الأقصر – أحمد مرعى

عقد مجلس جامعة الأقصر، جلسته رقم 44، برئاسة الدكتور حمدي محمد حسين رئيس الجامعة، وبحضور الأعضاء لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة بشأن العملية التعليمية، حيث استهل رئيس الجامعة الجلسة بتهنئة الدكتورة ليلة يوسف لتكليفها قائمًا بعمل عميد كلية الألسن بالجامعة، متمنيًا لها التوفيق والسداد.

وناقش المجلس آليات استعداد كلية السياحة والفنادق لتنظيم فعاليات اليوم التراثي تحت عنوان " تراثنا ميراثنا" خلال ديسمبر المقبل، بالإضافة لعقد المُلتقي الدولي الثاني لقسم اللغة الإسبانية كلية الألسن خلال نوفمبر الجاري، حيث وافق المجلس على مساهمة الجامعة بمبلغ 50.000 في العلاج أحد الطلاب لتركيب دعامة بالقلب في إطار ما تقدمة الدولة ووزارة التعليم العالي من خدمات للطلاب، كما ناقش المجلس آليات سد عجز الكادر الإداري للجامعة استعدادًا لافتتاح كليات جديدة.

وأوضح الدكتور حمدي حسين رئيس الجامعة، أن الجامعة حريصة كل الحرص على دعم أبنائها الطلاب وتوفير كافة سبل الراحة لهم، ودعم غير القادرين منهم تنفيذًا لتوجيهات الدولة نحو الاهتمام بأبنائها، كما وافق المجلس على ترشيح الدكتور أحمد شمس الدين الحجاجي لجائزة النيل (فرع الآداب)، والشاعر حسين القباحي لجائزة الدولة التقديرية في الآداب، والشاعر عزت الطيري لجائزة التفوق، بالإضافة لضم الدكتور علاء حسين المنشاوي مدير متحف الأقصر وزارة السياحة والآثار، عضو من الخارج إلي مجلس كلية الأثار.

واعتمد مجلس جامعة الأقصر منح درجات الماجستير لعدد من الباحثين بكلية السياحة والفنادق، بالإضافة إلى منح عدد من الطلاب درجة دبلوم الدراسات العليا فى إدارة الفنادق – بقسم الدراسات الفندقية – كلية السياحة والفنادق، ودبلوم الدراسات العليا فى الآثار المصرية، كما اعتمد المجلس منح درجة البكالوريوس للطلاب الناجحين بالفرقة النهائية فى دور أكتوبر 2022م بكلية السياحة والفنادق، وكذلك منح درجة الليسانس للطلاب الناجحين بالفرقة النهائية فى دور أكتوبر 2022م بكلية الألسن، كما ناقش المجلس مشاركة الجامعة علمياً في مؤتمر الجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية الدولي الثاني عشر, والمزمع إنعقاده بين مدينتي الأقصر وأسوان خلال ديسمبر المقبل.