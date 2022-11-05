مجدى علام: الصين لديها أكثر من 10 آلاف منشأة تعمل بالوقود الأحفورى

محمد شرقاوى

قال الدكتور مجدي علام مستشار برنامج المناخ العالمي، أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، رئيس الاتحاد النوعي للجمعيات الأهلية العاملة في المناخ، إنه من المتوقع أن الصين والهند وجنوب شرق آسيا، توافق على قمة المناخ، ومتوقع أمريكا ستوافق على البنود الإلزامية، مضيفا أن الصين لديها أكثر من 10 آلاف منشأة تعمل بالوقود الأحفورى.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها الحياة: "من حق الدولة الامتناع عن المساعدة فى التغير المناخي، ولكن الجهد اللى اتعمل من الرئيس السيسى والخارجية كي تصل الدول كلها إلى اتفاقيات.. والنقطة المشكلة فى التغير المناخى هى دول شرق آسيا لم تلتزم بالقمة بسبب أن لديها هاجس أن أمريكا عاوزة تقلل من الإنتاج".

وتابع : "أوروبا غيرت كلامها وستوافق على البنود بقمة المناخ، وهناك مؤشرات من دول خلال الـ100 عام الأخيرة، كانوا من ناحية المناخ أسوء 100 عام، والأسوء منها الآخر 3 سنوات الماضية من تغير مناخى ووباء والحرائق"، مضيفا أن الدول الصناعة بالاتحاد الاوروبي ستتفق على بنود تغير المناخ".