لمرضى الكلى.. فواكه مهمة لصحتك أبرزها العنب والفراولة

كتبت فاطمة ياسر

مرضي الكلي لديهم نظام معين ومحدد في نوعية الطعام المتناول حتي لايتعرضون لأي مضاعفات صحية، وأوضح التقرير المنشور عبر موقع “EVERYDAYHEALTH”، أن تناول مريض الكلي لبعض أنواع الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات والعناصر الغذائية الأخري المهمة لصحته تعد من الأمور المهمة لصحة الكلي، ومن ضمن هذه الفواكه التالي:



- الفراولة لأنها تحتوي علي على نوعين من الفينولات، إضافة إلى الأنثوسيانين، والإيلاجيتانين، وهذه العناصر تعد من الحيل الجيدة التي تعمل على تحسين وظائف الكلى، بالإضافة إلي أن الفراولة تحتوي علي مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الجسم من الأكسدة، كما أنه مصدر كبير لفيتامين سي والمنجنيز والألياف ، وهذا يجعلها خيرا غذائي رائع يساهم بشكل كبير في الحفاظ علي صحة الجسم بشكل عام وصحة الكلي بشكل خاص.

- التفاح يحتوي علي البوتاسيوم والفوسفور، ولذا تناولك له يعد من الحيل الجيدة التي تساهم في الحفاظ علي الصحة بشكل عام، فهناك مثل يؤكد أن تناول تفاحة يوميا يحميك من الإصابة بالأمراض، كما أن التفاح يحافظ في خفض مستويات الكوليسترول والسكر في الدم، وأيضا يحسن من صحة وظائف الكلي.



- العنب يحتوي علي العديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم، كفيتامين سي، وك، والبوتاسوم والفسفور، والألياف، والنحاس والمنجنيز، ولذا تناولك له يعد خيارا غذائي رائع يساهم بشكل كبير في الحفاظ علي صحة الكلي.