لبنان.. الاحتفال بمرور 33 عاما على اتفاق الطائف بحضور قيادات سياسية ودينية ووزراء ونواب

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انطلقت فعاليات المؤتمر الوطني الذي تنظمه سفارة المملكة العربية السعودية بلبنان بمناسبة الذكرى الـ 33 لتوقيع اتفاق الطائف، الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان عام 1989، والتي خلفت أكثر من 120 ألف قتيلا وأكثر من 300 ألف مصاب.

حضر اللقاء عدد من قادة الأحزاب والتيارات السياسية والوزراء والنواب والسياسيين والمرجعيات الدينية لمختلف الطوائف وممثليهم.

ويشارك في المؤتمر كمتحدثين سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري والوزير الجزائري الأسبق الأخضر الابراهيمي ورئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة ووليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وممثل للبطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة بلبنان يوانا فرونتسكا.