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لا شبهة جنائية في واقعة العثور على جثة عامل داخل مسكنه في بولاق الدكرور

السبت، 05 نوفمبر 2022 07:45 م
لا شبهة جنائية في واقعة العثور على جثة عامل داخل مسكنه في بولاق الدكرور جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في العثور على جثة عامل داخل مسكنه في بولاق الدكرور، وأشارت التحريات إلى أن الوفاة طبيعية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد العثور على جثة عامل داخل مسكنه في بولاق الدكرور. 
 
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين من خلال مناظرة الجثة عدم وجود إصابات ظاهرية بها، وأشارت التحريات إلى أن الوفاة طبيعية. 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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