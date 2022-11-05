كوريا الشمالية تطلق أربعة صواريخ باليستية.. اعرف التفاصيل

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وسائل إعلام كورية جنوبية، اليوم السبت، إن كوريا الشمالية أطلقت أربعة صواريخ باليستية.

من جانبه، قال رئيس هيئة الأركان الكوري الجنوبي المشتركة الجنرال "كيم سيونج-كيوم" إن كوريا الشمالية "ستدفع حتما الثمن" لتصعيدها الأعمال الاستفزازية، واصفا سلسلة عمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة بأنها "تهديد خطير" للأمن الإقليمي، ذلك في محادثاته مع قائد القوات الجوية الأمريكية الجنرال "كينيث ويلسباخ".

كما ندد المسؤولان العسكريان بإطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية هذا الأسبوع، ووصفا الإطلاق بأنه "عمل استفزازي خطير" يهدد استقرار شبه الجزيرة الكورية والمجتمع الدولي.