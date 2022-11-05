كفر الشيخ تحتفل بعيدها القومي بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري

كفر الشيخ- محمد سليمان

تشهد مدينة البرلس احتفال محافظة كفر الشيخ بعيدها القومي الـ66، الموافق ذكرى معركة البرلس البحرية الخالدة عام 1956 أثناء العدوان الثلاثى على مصر، والتى حققت فيها قوات البحرية المصرية انتصارًا ساحقًا على الأسطول الفرنسى والإنجليزى وتدمير البارجة الفرنسية جان دارك أمام سواحل برج البرلس، حيث اختلطت دماء المصريين والسوريين فى هذه المعركة.

ويقوم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء معركة البرلس البحرية وسط مراسم القوات البحرية من موسيقى وضباط وحرس شرف، وحملة الأعلام من الشباب والرياضة والتربية والتعليم ابتهاجًا باحتفالات المحافظة بعيدها القومى، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وسط تواجد شعبى كبير.

ويعقب الاحتفال، بافتتاح عدد من المشروعات، وإقامة احتفالية أخرى بجامعة كفر الشيخ، يتضمن عدد من الفقرات المتعددة، منها عرض انجازات الدولة على أرض المحافظة، وعروض لفرقة الموسيقى العربية وفريق كلية التربية الرياضية، وفرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية، وعرض فيديو رمال من ذهب.