كسر مفاجئ بخط طرد صرف صحي أدى لقطع المياه عن منطقة البهاجة وضعفها فى الكرنك

كما أدى ذلك إلى انقطاع المياه عن منطقة البهاجه وضعفها بمنطقة الكرنك، حيث تنوه الشركة عن أن أعمال الإصلاح الجارية قد تؤدى إلى إنقطاع المياه عن منطقة الكرنك حتى يتم الإصلاح بشكل أسرع، لذا تهيب الشركة بالسادة المواطنين بمنطقة الكرنك تدبير احتياجاتهم من المياه وتخفيض الإستخدام، وذلك حتى لا تعيق المياه المتدفقة بشبكات الصرف الصحي أعمال الإصلاح الجارية.

كما تهيب الشركة بكافة المواطنين التواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن فى حال الطوارئ على الأرقام 125 من أى هاتف محمول مجانا (0952282406 - 0952284116 – 01147999752)، حيث توفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب تتواجد بالمناطق المتأثرة فى حال طلبها أو فى أى حالات الطوارئ.

وكان قد اعتمد اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، الخطة الإستراتيجية للشركة بحضور الدكتورة عبير البرقاوي إستشارى الخطة الإستراتيجية، وأمانى عبدالوهاب الخبير المالى فى إطار مشروع دعم الحلول المتكاملة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تحت عنوان " بناء الخطة الاستراتيجية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر (2022-2027 )".

واستمر إعداد الخطة أكثر من أربع أشهر شملت ٧ ورش عمل ضمت كافة قطاعات الشركة من قطاعات المعامل والدعم الفني والقطاع المالي والقطاع التجارى ومسئولي العلاقات العامة وخدمة العملاء وتكنولوجيا المعلومات، والتحليل الاقتصادي تعزيزاً للكفاءة التشغيلية والخدمات الفنية والعلاقات مع متلقي الخدمة نحو استدامة جودة مياه الشرب والحفاظ على البيئة، وأسفرت عن صياغة رسالة ورؤية وقيم الشركة، وشملت عرض المشاركين رؤية الشركة التي يتطلع إليها كل فرد في الشركة وهي "الريادة والاستدامة في تقديم خدمات مياه الشرب والتداول الآمن للصرف الصحي" والرسالة التي يعمل من أجلها"، والالتزام بتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي على أسس اقتصادية وتنموية وتداول آمن للصرف الصحي طبقا للمعايير البيئية والكفاءة والفاعلية في إدارة الموارد والعمليات باستخدام أحدث التقنيات وتعظيم الوعي المائي للمواطنين مع مراعاة البعد البيئي والاجتماعي وكسب ثقة العملاء بمحافظة الأقصر.