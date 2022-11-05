كريستيان برجر: المفوضية الأوروبية ستحضر قمة المناخ في شرم الشيخ

محمد شرقاوى

قال كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي فى القاهرة، إن الاتحاد الأوروبي، ممثل على أعلى مستوى بقمة المناخ، مضيفا أن المفوضية الأوروبية ستحضر قمة المناخ بشرم الشيخ.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إنجى القاضى عبر برنامجها مساء دى إم سى، المذاع على قناة دى إم سى، أن البيئة والطاقة من أهم الموضوعات التى يهتم بها الاتحاد الأوروبي بقمة المناخ، لافتا إلى أن الاتحاد يدعم مؤتمر المناخ من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

وتابع أن مصر مهتمة بقضية المياه ومن أكثر الدول التى تعانى من ندرتها، وأسبوع القاهرة للمياه كان فرصة جيدة لإعداد لقمة المناخ، مضيفا أننا ندعم مصر فى مشروعات الطاقة المتجدد كمشروع طاقة الرياح فى السويس.

وأوضح أن مبادرة المشروعات الخضراء الذكية بذل فيها جهد كبير من الحكومة بمشاركة القطاع الخاص، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يعمل على اتفاق مع مصر حول الاستثمار فى الهيدروجين الأخضر.

وأشار إلى أن الاتحاد الاوروبي يعمل على تطوير المزيد من مصادر الطاقة والرياح والهيدروجين الأخضر، مؤكدا أننا نناقش فى قمة المناخ دعم إفريقيا فى ملف التغيرات المناخية، موضحا أن احتفالية مئوية توت عنخ آمون كانت رائعة.