اليوم السابع
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قومى البحوث ينظم ورشة عمل الجيل الرابع بين العمل الأكاديمى والبحث العلمى

السبت، 05 نوفمبر 2022 01:00 ص
قومى البحوث ينظم ورشة عمل الجيل الرابع بين العمل الأكاديمى والبحث العلمى المركز القومى للبحوث - أرشيفية
كتب ـ محمد صبحى

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يعقد معهد البحوث الهندسية بالمركز القومي للبحوث، يوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022 بالاشتراك مع معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا، ورشة عمل بعنوان "الجيل الرابع للتنمية المستدامة بين العمل الأكاديمي والبحث العلمي نحو مؤتمر المناخ COP27.
 
وقال المركز القومى للبحوث، إن هذا الحدث الهام للربط بين البحث العلمي و الاكاديميا تحت رعاية الدكتور  حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، وحضور الدكتور حمدي الغيطاني رئيس معهد البحوث الهندسية بالمركز، وتقام الورشة برئاسة الدكتورة  هالة القاضى الأستاذ بقسم الهندسة المدنية بالمركز القومي للبحوث، والدكتور أحمد خضر رئيس قسم الهندسة المدنية بالمركز.
 
وتتناول جلسات الورشة عرض ما تم إنجازه من المشروعات البحثية التي تم تنفيذها في قسم الهندسة المدنية والمعاهد المشاركة بالمركز القومي للبحوث، وتأثيرات المناخ المختلفة علي الطبيعة الأرضية والتكيف مع التصميم الحضاري،  مقابلا لمشروعات تخرج لطلبة الهندسة الموجهة لتطوير خرسانات صديقة للبيية باستخدام بدائل شاملة للأسمنت، وألياف من البلاستيك المعاد تدويره، بالإضافة إلي تطبيقات التكنولوجيا البازغة IOT و الذكاء الاصطناعي فى الزراعهًّ الذكية والمباني الخضراء.

التعليم العالى

اخبار مصر

الجيل الرابع

التغيرات المناخية



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