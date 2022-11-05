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قوات الاحتلال تعتقل فلسطينين من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية

السبت، 05 نوفمبر 2022 10:18 ص
قوات الاحتلال تعتقل فلسطينين من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية قمع الاحتلال الإسرائيلي
وكالات

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنين من مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين: حسام فواز السكافي (18 عاما)، وصدام علي الجعبري (24 عاما)، بعد الاعتداء عليهما بالضرب، على حاجز عسكري مفاجئ نصبته في حي الشعابة من مدينة الخليل.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال نصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل الشمالية، وبلدات بني نعيم وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

 


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