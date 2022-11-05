اليوم السابع
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قنصل الصين بالإسكندرية: وفد صينى للاستثمار فى الطاقة المتجددة يصل الشهر الحالى

السبت، 05 نوفمبر 2022 12:00 م
قنصل الصين بالإسكندرية: وفد صينى للاستثمار فى الطاقة المتجددة يصل الشهر الحالى قنصل الصين فى الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قال يانغ يي، قنصل عام الصين بالإسكندرية، إن وفد صينى سيصل إلى الإسكندرية الشهر الحالى للاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وحماية البيئة وذلك ضمن التعاون المشترك بين مصر والصين ونتمنى لهم كل التوفيق فى هذه المهمة العملية.
 
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك جهود علمية بين مصر والصين فى مجال إنتاج الهيدروجين ويتم عقد ندوة عبر الإنترنت حول طاقة الهيدروجين يشارك فيها الجامعات والباحثين لبحث تطبيقها وذلك فى الشهر القادم .
 
وأشار إلى أن العالم يتجه لمواجهه التغييرات المناخية  وتدعم الصين مصر بقوة لنجاح مؤتمر المناخ cop27  الذى سينعقد فى شرم الشيخ لمواجهة التغييرات المناخية، متمنيًا ووجود العديد من المبادرات فى الموتمرغ وإبرام الاتفاقيات لمواجهة التغيرات المناخية فى العالم و تنفيذ المبادرات لضمان حقوق الدول النامية لمواجهه التغيرات المناخية ووجود مساعدات مالية من الدول المتصدرة لمساعدة الدول النامية ستكون من أهم نتائج المؤتمر.
 
وتابع أن القارة الأفريقية تتأثر بتغيرات المناخ بشكل كبير خاصة جنوب الصحراء بالدول الأفريقية، مشيرًا إلى أن الصين ستدعم مصر فى هذا الملف بشكل كبير لمواجهة هذه التغييرات ولقيادة القارة الأفريقية لمواجهة هذه التغييرات والتوعية للحفاظ على البيئة.
 
 
 

 


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