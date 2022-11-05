قنصل الصين بالإسكندرية: وفد صينى للاستثمار فى الطاقة المتجددة يصل الشهر الحالى

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك جهود علمية بين مصر والصين فى مجال إنتاج الهيدروجين ويتم عقد ندوة عبر الإنترنت حول طاقة الهيدروجين يشارك فيها الجامعات والباحثين لبحث تطبيقها وذلك فى الشهر القادم .

وأشار إلى أن العالم يتجه لمواجهه التغييرات المناخية وتدعم الصين مصر بقوة لنجاح مؤتمر المناخ cop27 الذى سينعقد فى شرم الشيخ لمواجهة التغييرات المناخية، متمنيًا ووجود العديد من المبادرات فى الموتمرغ وإبرام الاتفاقيات لمواجهة التغيرات المناخية فى العالم و تنفيذ المبادرات لضمان حقوق الدول النامية لمواجهه التغيرات المناخية ووجود مساعدات مالية من الدول المتصدرة لمساعدة الدول النامية ستكون من أهم نتائج المؤتمر.

وتابع أن القارة الأفريقية تتأثر بتغيرات المناخ بشكل كبير خاصة جنوب الصحراء بالدول الأفريقية، مشيرًا إلى أن الصين ستدعم مصر فى هذا الملف بشكل كبير لمواجهة هذه التغييرات ولقيادة القارة الأفريقية لمواجهة هذه التغييرات والتوعية للحفاظ على البيئة.