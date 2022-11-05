قنصل الصين بالإسكندرية: ندعم مصر لنجاح مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.. صور

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تنفيذ المبادرات لضمان حقوق الدول النامية لمواجهه التغيرات المناخية ووجود مساعدات مالية من الدول المتصدرة لمساعدة الدول النامية ستكون من أهم نتائج المؤتمر.

وقال إن القارة الأفريقية تتأثر بتغيرات المناخ بشكل كبير خاصة جنوب الصحراء بالدول الأفريقية، مشيرًا إلى أن الصين ستدعم مصر فى هذا الملف بشكل كبير لمواجهه هذه التغييرات ولقيادة القارة الأفريقية لمواجهه هذه التغييرات والتوعية للحفاظ على البيئة.