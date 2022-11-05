قنصل الصين بالإسكندرية: ندعم مصر لنجاح مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.. صور

قال يانغ يي قنصل عام الصين بالإسكندرية، ان العلاقة بين البلدين وطيدة وتمتد لسنوات طويلة وتدعم الصين مصر بقوة لنجاح مؤتمر المناخ cop27 الذى سينعقد فى شرم الشيخ لمواجهة التغييرات المناخية ، متمنيًا ووجود العديد من المبادرات فى الموتمرغ وإبرام الاتفاقيات لمواجهة التغيرات المناخية فى العالم .
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تنفيذ المبادرات لضمان حقوق الدول النامية لمواجهه التغيرات المناخية ووجود مساعدات مالية من الدول المتصدرة لمساعدة الدول النامية ستكون من أهم نتائج المؤتمر.
وقال إن القارة الأفريقية تتأثر بتغيرات المناخ بشكل كبير خاصة جنوب الصحراء بالدول الأفريقية، مشيرًا إلى أن الصين ستدعم مصر فى هذا الملف بشكل كبير لمواجهه هذه التغييرات ولقيادة القارة الأفريقية لمواجهه هذه التغييرات والتوعية للحفاظ على البيئة.
جانب-من-حوار--يانغ-يي-قنصل-الصين-بالإسكندرية
محررة-اليوم-السابع-مع-قنصل-الصين-بالإسكندرية
يانغ-يي-قنصل-الصين-بالاسكندرية
يانغ-يي-قنصل-الصين-بالإسكندرية
يانغ-يي-قنصل-الصين-بمحافظة-الإسكندرية
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