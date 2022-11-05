اليوم السابع
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قطع مياه الشرب على مدار 3 أيام عن مناطق في بنى سويف لصيانة المغذيات

السبت، 05 نوفمبر 2022 05:41 م
قطع مياه الشرب على مدار 3 أيام عن مناطق في بنى سويف لصيانة المغذيات قطع المياه - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه قد تقرر قطع المياه عن عدد من المناطق بمركز سمسطا ( كوبري شباط قرية1 وقرية2، الكمين الصحراوي، الإسعاف الصحراوي )، اعتباراً من الساعة 8.30 صباحاً  حتى 11.30 صباحاً، على مدار 3 أيام " غداً الأحد ، الثلاثاء والخميس " 6 ، 8 و 10 نوفمبر الجاري ،وذلك لقيام شركة الكهرباء  بأعمال صيانة بالمغذي الهوائي بكوبري شباط

 

 

وإذ تتقدم الشركة باعتذارها عن قطع  المياه خلال الفترة المذكورة، مناشدة المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن

 
 
 
 

شركة مياه الشرب والصرف الصحي

بني سويف

مركز سمسطا

كوبري شباط

الكمين الصحراوي

الإسعاف الصحراوي

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