قطع المياه غدا لمدة 8 ساعات عن مدينة أجا بالدقهلية

فريق المحافظات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، انقطاع المياه عن مدينة أجا بمناطق شارع الحناوى، شارع بدير الدومانى، شارع الطيب، شارع غرب المحكمة، شارع أبو السعد، شارع خيرى منطقة البيلوق، شارع الموقف القديم وذلك لمدة 8 ساعات بدءاً من الساعة 9 صباح يوم الأحد الموافق 6/11/2022 وحتى الساعة 5 مساء نفس اليوم.

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه لربط عدد 7 قطعيات على خط 6 بوصة بلاستيك الجديد، وتهيب الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة .

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.