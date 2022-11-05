غرامة تصل 5 ملايين جنيه.. عقوبة تشغيل خدمات النقل البرى دون الحصول على تصريح

كتب ـ هشام عبد الجليل

تضمن قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، عقوبات صارمة حال عدم الإلتزام بالنصوص الواردة بالتشريع والمتعلقة بالحصول على التراخيص اللازمة، حيث نص القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من قام بإتاحة أو أداء الخدمة دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة أو دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل، بحسب الأحوال.

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

(أ) قاد سيارة لأداء الخدمة دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل، بحسب الأحوال.

(ب) قاد سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء أداء الخدمة.

(جـ) خالف أيا من الضوابط أو الشروط أو الإجراءات المنصوص عليها في القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون.

وفي حالة العود، تضاعف عقوبة الغرامة إذا ارتكب الفعل خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم النهائي بالإدانة.

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل شركة مرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خالفت أحكام المواد أرقام (9، 10، 12) من هذا القانون، ويحكم فضلا عن ذلك بإلغاء ترخيص التشغيل.