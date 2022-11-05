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غدا شبورة على الطرق وطقس مائل للحرارة نهارا والصغرى بالعاصمة 17 درجة

السبت، 05 نوفمبر 2022 01:39 م
غدا شبورة على الطرق وطقس مائل للحرارة نهارا والصغرى بالعاصمة 17 درجة الطقس
كتب ــ محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، طقس مائل للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى آخره على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على أقصى الغرب.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد: القاهرة العظمى 26  درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة.
 
 
 
 
 

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